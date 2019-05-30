М1 визнаний лідером серед музичних телеканалів України

29 травня 2019 року незалежне рейтингове агентство BIG DATA UA провело ІІ Церемонію нагородження телеканалів - "BIG DATA Awards". ТВ-канали отримали нагороди за високі показники телеперегляду, отримані ними в 2018 році серед української IPTV / OTT аудиторії в 12 номінаціях.

За результатами річного моніторингу, компанія BIG DATA UA назвала М1 кращим музичним телеканалом. М1 здобув перемогу в даній категорії вдруге поспіль.

- Дуже приємно, що Інтернет знову високо оцінив нас, не гірше, ніж ефірне телебачення. Ми, безумовно, будемо не тільки підтримувати цей високий статус, а й перевершимо очікування від нас! - коментує генеральний директор М1 Сергій Перцев.

Big Data Rating - система, що дозволяє відстежувати як в поточному, так і в історичному проміжках часу перегляд телевізійних передач і телеканалів телевізійної аудиторії України. Підрахунок рейтингу здійснюється автоматично. Вирішальними факторами є кількість глядачів і час перегляду каналів абонентами інтернет-телебачення в Україні.

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