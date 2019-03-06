"ЛЮДИНА РОКУ – 2018": названі лауреати в номінації "Аграрій року"

Володимир ОСАДЧУК
Генеральний директор ТОВ "Кофка Агрі Ресорсіз Україна", кандидат економічних наук
Три головних події 2018 року по Вашій версії: Виконання річних бюджетів, святкування 10-ти річчя компанії, збереження та збільшення колективу в Україні.
Ваша "Формула успіху": Хто наполегливо працює, той обов'язково досягне своєї мети. Один в полі не воїн, колектив і комунікація – основні засоби досягнення мети.
Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Водієм міжміського автобуса.
Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Щоб наша держава досягла рівня одного з демократичних і економічних лідерів світу.
Бути сьогодні успішним – це ... Мати команду однодумців, яка заряджена на досягнення спільної мети, бути інноваційним і працювати на випередження можливих проблем.
Ваш улюблений афоризм ?: Віддавай людині частинку себе. За це душа наповнюється світлом.
Головні труднощі у вашій роботі ?: При реалізації нових проектів до цих пір залишається проблема в часі, яке витрачається на затвердження проектів, внутрішня логістика не забезпечує 100% потреби попиту.
Як ви відзначаєте хороший урожай ?: Ми дякуємо Богові, природу, що наділили Україну своєчасними дощами і температурами
Коли Україна стане аграрним лідером світу ?: Україна вже є аграрним лідером, тому що входить до п'ятірки експортерів пшениці, ячменю і кукурудзи, перше – соняшникової олії.
Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: Всіх грошей не заробити! Щастя – це коли вранці з задоволенням повертаєшся на роботу, тому що там колектив однодумців.
Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... зроблю все для досягнення намічених або ... забезпечу додаткові точки опори для наступних поколінь".
Кому в цьому житті Ви заздрите ?: J Нікому, немає часу.
Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: Дратівливість.
Чи є у Вас улюблена книга ?: Джеймс Клавелл "Шляхетний будинок".
З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: СЯрославом Мудрим.
Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Олександрійський маяк. Показував би зелене світло для інвесторів, для промислового та логістичного розвитку міста.
Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Шепіт.
Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: Почали б екскурсію з Донецької області.
Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Досягнення: створення дієздатної команди. Помилка: несвоєчасна комунікація.
Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Читання бізнес літератури, рибалка, відпочинок з сім'єю.
Сергій ТАРАСОВ
Засновник агрохолдингу "I & U", кандидат економічних наук України, член – кореспондент інженерної академії наук України, член Наглядової ради Центрального національного технічного університету м Кропивницького і Почесний Професор, заслужений працівник сільського господарства України.
Нагороджений: Почесною грамотою та Подякою Командувача військ оперативного командування "Схід" за громадську позицію щодо підтримки Збройних Сил України та особисту участь у волонтерській діяльності з надання допомоги військовим частинам оперативного командування "Схід";
пам'ятною нагородою "Аграрна еліта України"; орденом "За розбудову України".
Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: Пройшов дью-ділідженс ЄБРР, отримав в партнери ЄБРР.
Ваш життєвий девіз: Нічого не можна досягати будь-яку ціну. Потрібно жити в злагоді з собою.
Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Справжнім чоловіком.
Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Сьогодні всі мої мрії пов'язані з моїми дітьми.
Говорячи слово УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте ?: Потрібно прагнути не просто до успіху, а до того, щоб твоє життя мала сенс.
Ваш улюблений афоризм ?: Як говорив Оскар Уайльд: "Розбитою можна вважати лише те життя, яка зупинилася в своєму розвитку".
Головні труднощі у вашій роботі ?: Корупція влади. У кожного бізнесмена в нашій країні велика частина часу витрачається не на бізнес, а на вирішення проблем, що створюються різними структурами.
Як ви відзначаєте хороший урожай ?: Організовуємо свято врожаю з нашим колективом.
Коли Україна стане аграрним лідером світу ?: Коли проведуть правильну земельну реформу і інші реформаторські закони, тоді Україна стане лідером не тільки в аграрній, але і в інших сферах.
Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: У гармонії.
Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... точно нічого не збираюся повертати. В бізнесі моя опора - це мій колектив".
Кому в цьому житті Ви заздрите ?: Мабуть, в даному випадку погоджуся з Дастіном Хоффманом, який сказав, що заздрить тим, хто може просто дивитися на захід. А якщо говорити про якісь матеріальні блага і статусах, Я нікому не заздрю, тому що заздрість труїть тіло заздрісника.
Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: Імпульсивність.
Яке блюдо здатне підняти Вам настрій ?: Я взагалі люблю смачно поїсти, таких страв багато.
Чи є у Вас улюблена книга ?: Їх багато. З останніх прочитаних - "Шантарам" Грегорі Девіда Робертса.
З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: З одним з найвідоміших поліматіей -Леонардо да Вінчі. Було б дуже цікаво з ним поспілкуватися.
Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Тадж Махал. Символ любові і краси, то чого зараз дуже не вистачає нашому суспільству.
Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Навряд чи я стану цим коли-небудь займатися, тому просто стрясати повітря нереальними речами не буду.
Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: Спочатку, звичайно, історичні місця і святині Києва, величні Карпати, Львів, Святогірську лавру в Донецькій області.
Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Мене люблять рідні, друзі, поважають в колективі. Про помилки не говорять, з них роблять висновки. Як казав Генрі Форд: "Помилка дає можливість почати все з початку, тільки більш розумно".
Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок ?: Люблю проводити час з друзями, гуляти в парку, та й просто відпочити з книгою на дивані.
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