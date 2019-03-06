"ЛЮДИНА РОКУ – 2018": названі лауреати в номінації "Аграрій року"

Володимир ОСАДЧУК

Генеральний директор ТОВ "Кофка Агрі Ресорсіз Україна", кандидат економічних наук

Три головних події 2018 року по Вашій версії: Виконання річних бюджетів, святкування 10-ти річчя компанії, збереження та збільшення колективу в Україні.

Ваша "Формула успіху": Хто наполегливо працює, той обов'язково досягне своєї мети. Один в полі не воїн, колектив і комунікація – основні засоби досягнення мети.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Водієм міжміського автобуса.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Щоб наша держава досягла рівня одного з демократичних і економічних лідерів світу.

Бути сьогодні успішним – це ... Мати команду однодумців, яка заряджена на досягнення спільної мети, бути інноваційним і працювати на випередження можливих проблем.

Ваш улюблений афоризм ?: Віддавай людині частинку себе. За це душа наповнюється світлом.

Головні труднощі у вашій роботі ?: При реалізації нових проектів до цих пір залишається проблема в часі, яке витрачається на затвердження проектів, внутрішня логістика не забезпечує 100% потреби попиту.

Як ви відзначаєте хороший урожай ?: Ми дякуємо Богові, природу, що наділили Україну своєчасними дощами і температурами

Коли Україна стане аграрним лідером світу ?: Україна вже є аграрним лідером, тому що входить до п'ятірки експортерів пшениці, ячменю і кукурудзи, перше – соняшникової олії.

Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: Всіх грошей не заробити! Щастя – це коли вранці з задоволенням повертаєшся на роботу, тому що там колектив однодумців.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... зроблю все для досягнення намічених або ... забезпечу додаткові точки опори для наступних поколінь".

Кому в цьому житті Ви заздрите ?: J Нікому, немає часу.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: Дратівливість.

Чи є у Вас улюблена книга ?: Джеймс Клавелл "Шляхетний будинок".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: СЯрославом Мудрим.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Олександрійський маяк. Показував би зелене світло для інвесторів, для промислового та логістичного розвитку міста.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Шепіт.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: Почали б екскурсію з Донецької області.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Досягнення: створення дієздатної команди. Помилка: несвоєчасна комунікація.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Читання бізнес літератури, рибалка, відпочинок з сім'єю.

Сергій ТАРАСОВ

Засновник агрохолдингу "I & U", кандидат економічних наук України, член – кореспондент інженерної академії наук України, член Наглядової ради Центрального національного технічного університету м Кропивницького і Почесний Професор, заслужений працівник сільського господарства України.

Нагороджений: Почесною грамотою та Подякою Командувача військ оперативного командування "Схід" за громадську позицію щодо підтримки Збройних Сил України та особисту участь у волонтерській діяльності з надання допомоги військовим частинам оперативного командування "Схід";

пам'ятною нагородою "Аграрна еліта України"; орденом "За розбудову України".

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2018 році: Пройшов дью-ділідженс ЄБРР, отримав в партнери ЄБРР.

Ваш життєвий девіз: Нічого не можна досягати будь-яку ціну. Потрібно жити в злагоді з собою.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?: Справжнім чоловіком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась ?: Сьогодні всі мої мрії пов'язані з моїми дітьми.

Говорячи слово УСПІХ, який сенс Ви в нього вкладаєте ?: Потрібно прагнути не просто до успіху, а до того, щоб твоє життя мала сенс.

Ваш улюблений афоризм ?: Як говорив Оскар Уайльд: "Розбитою можна вважати лише те життя, яка зупинилася в своєму розвитку".

Головні труднощі у вашій роботі ?: Корупція влади. У кожного бізнесмена в нашій країні велика частина часу витрачається не на бізнес, а на вирішення проблем, що створюються різними структурами.

Як ви відзначаєте хороший урожай ?: Організовуємо свято врожаю з нашим колективом.

Коли Україна стане аграрним лідером світу ?: Коли проведуть правильну земельну реформу і інші реформаторські закони, тоді Україна стане лідером не тільки в аграрній, але і в інших сферах.

Якщо щастя не в грошах, то в чому ?: У гармонії.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... точно нічого не збираюся повертати. В бізнесі моя опора - це мій колектив".

Кому в цьому житті Ви заздрите ?: Мабуть, в даному випадку погоджуся з Дастіном Хоффманом, який сказав, що заздрить тим, хто може просто дивитися на захід. А якщо говорити про якісь матеріальні блага і статусах, Я нікому не заздрю, тому що заздрість труїть тіло заздрісника.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік ?: Імпульсивність.

Яке блюдо здатне підняти Вам настрій ?: Я взагалі люблю смачно поїсти, таких страв багато.

Чи є у Вас улюблена книга ?: Їх багато. З останніх прочитаних - "Шантарам" Грегорі Девіда Робертса.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником ?: З одним з найвідоміших поліматіей -Леонардо да Вінчі. Було б дуже цікаво з ним поспілкуватися.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало ?: Тадж Махал. Символ любові і краси, то чого зараз дуже не вистачає нашому суспільству.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали ?: Навряд чи я стану цим коли-небудь займатися, тому просто стрясати повітря нереальними речами не буду.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію ?: Спочатку, звичайно, історичні місця і святині Києва, величні Карпати, Львів, Святогірську лавру в Донецькій області.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою ?: Мене люблять рідні, друзі, поважають в колективі. Про помилки не говорять, з них роблять висновки. Як казав Генрі Форд: "Помилка дає можливість почати все з початку, тільки більш розумно".

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок ?: Люблю проводити час з друзями, гуляти в парку, та й просто відпочити з книгою на дивані.

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