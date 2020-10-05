Легендарний гурт "Кіно" виступить у Києві: фанати почують реальний спів Цоя

Знаменитий рок-гурт "Кіно", фронтменом якого був легендарний Віктор Цой, виступить у Києві вперше за 30 років після розпаду колективу.

Концерт відбудеться в Палаці спорту 13 березня 2021 року. На сцені виступлять відомі музиканти з "Кіно": басисти Олександр Титов і Ігор Тихомиров, а також незмінний гітарист – Юрій Каспарян. Пісні будуть виконуватися голосом самого Віктора Цоя, повідомила пресслужба організаторів.

В основі програми – голос лідера "Кіно", оцифрований з оригінальних багатоканальних записів. До слова, один із творців і продюсерів шоу – Олександр Цой, син Віктора.

Основна концепція проєкту: показати, якими можуть бути концерти культового рок-колективу через 30 років. Каспарян разом із Тихомировим і Титовим виконуватимуть пісні пізнього та раннього періоду саме так, як вони звучали наживо кілька десятків років тому. Велику частину матеріалу буде зіграно максимально близько до оригіналу, але не обійдеться без імпровізацій і нових прочитань.

Максимальний ефект присутності підтримуватиме спеціальний відеоряд – практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації, нових і архівних зйомок. Відео, світло і музика – синхронізовані в повноцінне шоу. Підготовка заходу зайняла кілька років.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як відбувся останній концерт Віктора Цоя і гурту "Кіно". На грандіозному заході в червні 1990 року на стадіоні "Лужники" (Москва) були присутні понад 70 тисяч людей.