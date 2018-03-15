Куди піти у вихідні: ТОП-6 цікавих подій

А весна, мабуть, вирішила як слід причепуритись, перш ніж завітати у наші краї. А ми тим часом прикрасимо очікування справжнього тепла яскравим та насиченим вікендом. Портал ufest.in.ua та obozrevatel . com, як завжди підготували підбірку заходів, котрі не дозволять смутку і нудьзі просочитись у ваше життя.

Виставка #тролейбусніхроніки

Цей незвичайний проект народився з моменту, коли його авторка, Ольга Гарбовська, почала записувати #тролейбусніхроніки на свої сторінці у Facebook. Це почуті розмови та побачені ситуації, які стали своєрідним зрізом сучасного українського суспільства, його цінностей, проблем і переживань. Кожна така історія примусить задуматись і поставити себе на місце головних героїв, прокоментувати, висловити своє бачення.

Коли: 13-31 березня

Де: Київ, вул. Миколи Пимоненка, 6 Американський Дім у Києві

Скільки: безкоштовно (потрібно мати із собою паспорт або посвідчення водія).

Фестиваль "Галерея Живих Каменів"

У Харкові цими вихідними демонструватимуть неймовірну кам’яну красу. Вас чекає виставка-ярмарок натуральних каменів, різноманіття прикрас, натуральна косметика та багато цікавого. Тут можна буде отримати консультацію астролога та підібрати свій власний камінь-амулет.

Коли: 16-18 березня

Де: м. Харків, вул. Сумська, 25 Інформаційно-виставковий центр "Бузок"

Скільки: безкоштовно.

Світлова сімейна вистава "Мрійники" у Києві

Родзинкою цього перформансу є спеціальні комп’ютерні костюми, які справляють неабияке враження і на дітей, і на дорослих глядачів. Разом із головним героєм вистави ви зберете всі складові Механізму Мрії та дізнаєтесь головні секрети, які дозволяють збуватись навіть найзаповітнішим бажанням!

Коли: 17 березня, 17:00.

Де: Київ, вул. Велика Васильківська, 103 Палац "Україна"

Скільки: 200-350 грн

Танцювально-музичне шоу Space Oddity у київському Планетарії

На вас чекатиме дивовижне дійство, під час якого за допомогою танцю буде розкрита таємниця походження Всесвіту. На сцені танцюватимуть сузір'я та галактики, Чумацький шлях, Сонячна система, планета Земля, втілені кращими виконавцями в стилі трайбл.

Коли: 17 березня, 20:00.

Де: Київ, вул. Велика Васильківська 57/3 Київський Планетарій

Скільки:150-180 грн.

Скелелазний івент-фестиваль "Гіперіон Half-Marathon"

Якщо ваша родина захоплюється скелелазінням – у ці вихідні зможете позмагатись за звання найкращих. На фестивалі будуть представленні три групи - початківці, аматори та амбасадори. Для кожної групи буде 21 траса +1 бонусна. Судді фіксуватимуть проходження ключових трас і нагороджуватимуть переможців.

Коли: 18 березня

Де: Київ, вул. Костянтинівська, 73 Скеледром "Гіперіон"

Скільки: 300-400 грн.

"Псі-фест" - фестиваль молоді та сім'ї

Цей фестиваль для тих, хто захоплюється психологією або прагне покращити стосунки із рідними. На вас чекає насичена програма: тренінги, психологічні ігри, майстер-класи та арт-терапія. Без нових знань та натхнення ви не підете!

Коли: 18 березня

Де: Дніпро, Набережна Перемоги, 5 Палац дітей та юнацтва

Скільки: 200-350 грн.

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