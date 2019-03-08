Кольорові млинці і спалювання опудала: на Співочому полі готуються зустрічати Масляну

Уже в ці вихідні, 10 березня на столичному Співочому полі пройдуть традиційні народні гуляння. На відвідувачів чекають фестиваль кольорових млинців, спалювання опудала, виступ народних колективів та святковий концерт.

Гостей розважатимуть зірки шоу-бізу Віталій Козловський, Оля Цибульська, Ірина Федишин, співачка М'ята і інші. Відомі артисти будуть пекти для всіх бажаючих млинці: зелені, червоні, жовті і чорні, а колір пригощань додадуть натуральні барвники.

Родзинкою свята стане великий хоровод і спалювання опудала Масляної. За стародавніми традиціями, так наші предки проводжали зиму і зустрічали весну.

"Ми хочемо, щоб Співоче поле стало улюбленим місцем відпочинку для киян і гостей столиці. І свято Масляної ми вирішили зустріти за всіма канонами: з піснями, танцями і народними гуляннями. Кожен знайде розвагу на свій смак, тим більше що крім традиційних активностей вас чекають яскраві світлові інсталяції ", - говорить організатор свята, директор компанії-оператора Співочого поля Денис Погорілко.

Також на території парку буде проходити Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, де відвідувачі зможуть побачити гігантського 40-метрового дракона, сади панд, слони і фламінго.

Початок гулянь: 11:00

Вхід для дорослих: з 11.00 до 15.00 - 100 грн

з 15.00 до 22.00

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