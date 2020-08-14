Христина Соловій знялася у відвертій фотосеcії до нового синглу “Коала”

Українська співачка Христина Соловій презентувала сингл під назвою “Коала”. Він увійде у склад третього альбому артистки, котрий вийде восени 2020 року.

З нагоди прем'єри виконавиця знялася у відвертій фотосесії, повідомила пресслужба Христини (дивіться відео в кінці новини).

“Як тільки ми завершили роботу над лірик-відео до пісні “Коала” – я познайомилась з талановитою фотографинею Танею Бундзило і ми відзняли великий фотосет. Образи, натхненні її командою стилістів і візажистів, були для мене в секреті до моменту зйомки", – поділилася Соловій з виданням OBOZREVATEL.

Христина Соловій знялася у відвертій фотосесії Фото: Тетяна Бундзило

Також вона додала, що багато ідей для кадрів виникли спонтанно, однак це не можна назвати співпадінням.

"Кадри з піонами відбулися стихійно і спонтанно. Але точно не випадково. У моєму лірик-відео на нову пісню “Коала” є літаючі шорти, з яких виглядають рожеві квіти. Але ні фотограф, ні стилісти не чули пісню, і не знали про відео. Я дуже чутлива до таких співпадінь. Коли стилісти розповіли мені про задум з квітами, мене це так вразило, що я опам‘яталась тільки тоді, коли стояла в кадрі у фуксієвих штанах, а рожеві піони раптом стали найкращим топом", – розповіла виконавиця.

Христина Соловій знялася у відвертій фотосесії Фото: Тетяна Бундзило

Стосовно пісні "Коала", Христина зазначила–це історія про близькість в ідеальних стосунках, які себе вичерпали. Але звучання і настрій пісні – динамічні і життєствердні.

"Основний мій меседж – ніколи не забувати про вдячність тим, хто розділив із нами частину шляху і найщасливіші миті. Лірик-відео було створене в умовах сьогодення, у новому світі, де ми вчимося жити і відчувати один одного, прислухатися і цінувати близькість. А в сюжетах малюнків Аліни Гаєвої ви обов’язково впізнаєте себе", – зазначила співачка.

Христина Соловій знялася у відвертій фотосесії Фото: Тетяна Бундзило

Про процес створення треку "Коала" Христина Соловій розповіла наступне:

“Ви бачили, як коали обіймають дерева? З такою силою ніжності обіймають коханих, а я ще й можу застрибнути з руками і ногами. Коли уявляю коалу – відчуваю всеохопну ніжність і готова ділитися нею з усім світом. Ми зараз вчимося жити у новому світі. В час, коли вже всі зрозуміли, що людські стосунки – це єдина важлива річ, яка тримає цей світ. І навіть якщо у стосунків вийшов термін придатності – ніколи не забувайте бути вдячними тим, хто розділив з вами найщасливіші миті. Життя коротке. Дива скороминущі. Цінуйте кожен момент”.

Динамічну й життєствердну “Коалу” Христина створила разом із саундпродюсером Павлом Литвиненком, з яким раніше працювала над альбомом “Любий друг”.

“Пісня “Коала” майже одразу заявила про свій саунд. Подальша робота над нею – лише витончені деталі. Павло уважно і мужньо брав до уваги всі мої першочергові ідеї, а саунд, звучання інструментів, він зробив сам. Я спочатку не могла в це повірити, мені здавалося, що треба запросити музикантів. Ми врешті запросили їх, але зробити краще не змогли. Тому все, що ви чуєте у пісні “Коала” – це саундпродюсування Павла Литвиненка”, – підсумувала Соловій.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше українська співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Любий друг" із нового альбому, вразивши численних шанувальників.

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