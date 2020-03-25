Хлопець із провінційного містечка очолив британський чарт UK Singles

Мало хто в останні місяці не чув композицію Saint JHN "Roses (Imanbek Remix), що лилася з кожної програми Tik-Tok.

"Але мало хто знає, що це трек написаний 19-річним хлопцем з невеликого провінційного містечка Аксу в Казахстані", - повідомляє OBOZREVATEL музичний коментатор Баглан Аязбаев.

Працюючи сигналістом на залізниці, Іманбек Зейкенов у вільний час робив ремікси на комп'ютері, самостійно вивчивши програму Fruity Loops. Він регулярно викладав свої композиції в мережу. Поки одна з них не почала свою подорож по різним паблік електронної музики і, врешті-решт, не притягнула увагу великого музичного лейблу Godd Complexx / HITCO, що працює в складі Sony Music.

Іманбек Зейкенов

Після офіційного релізу пісня послідовно підкорювала національні чарти Бельгії, Угорщини, Нідерландів, Польщі, Індії та Швеції і зовсім недавно зайняла першу позицію в хіт-параді UK Singles.

Трек продовжує свою переможну ходу, потрапивши в топ-10 треків Apple Music і зайнявши третю позицію в Shazam World. Таким чином, ще раз підтверджена ідея, що в двадцять першому столітті цікава музика з глухого містечка може прокласти собі дорогу в світові чарти.

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