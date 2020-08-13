ХайЗвучитьУкраїна: в Києві пройде концерт класичної музики під відкритим небом до Дня Незалежності

Навіть в карантинних умовах концерт, що вже став традицією, відбудеться 24 серпня та пройде в найбезпечнішому форматі нової реальності. Заряженій вірою в класику та людей команді ВММ, JetSetter.ua та режисерці Олені Савчук вдалося залучити видатні українські колективи та композиторів, щоб о 19.00 одночасно зазвучала вся Україна!

Вже кілька років поспіль Classic Picnic, ініційований фондом Марії Дідковської "Відкрита музика міста", є одним із ключових інструментів популяризації класичної музики в Україні. Традиційно влітку проєкт збирає тисячі слухачів, що люблять класику, та навіть скептиків, які раніше й не здогадувалися, що цей музичний жанр може бути крутим, цікавим та захопливим.

Цьогоріч, попри карантин та його наслідки, організатори вирішили не відхилятися від свого культурно-освітнього шляху й спеціально до Дня Незалежності України вигадали новий формат. Так, 24 серпня Classic Picnic готує надзвичайний та дійсно масштабний концерт, що буде доступний водночас онлайн і офлайн.

"Про культуру потрібно говорити та просувати її у суспільстві, навіть в пандемічні часи. Тож ми зуміли адаптуватися до нової реальності й вигадати максимально гнучкий формат, що дозволить усім охочим насолодитися дійсно якісною музикою як просто неба, так і вдома", – коментує Марія Дідковська.

Під керівництвом режисерки Олени Савчук наразі в різних куточках України відбуваються записи концертів найвидатніших музичних колективів, що транслюватимуться в День Незалежності на офіційній FaceBook сторінці Classic Picnic, порталі Jetsetter.ua, а також офлайн – на великому екрані в парку Тараса Шевченка (звісно ж, на безпечній дистанції та з дотриманням маскового режиму).

До ініціативи вже долучилися прославлені колективи із Києва, Харкова, Львова та Одеси. Справжні віртуози продемонструють вам, як звучить Україна, та, сподіваємось, влучать у самісіньке серце. Зокрема, для вас виступатимуть:

Національна заслужена академічна капела України "Думка"

Національний академічний симфонічний оркестр України

Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка

Львівська національна філармонія

Академічний камерний оркестр "Віртуози Львова"

Національний одеський філармонічний оркестр

"Нам дуже важливо здійснити цей культурний прорив, показати широкій аудиторії красу класичної музики та високий рівень наших колективів. Саме тому я щаслива бути учасником процесу та бачити натхненні очі колег, котрі разом з нами творять "Оду Незалежності" з відкритим серцем. Це важкі дні зйомок під палючим сонцем, море хвилювань, але це варте того, щоб нас почула вся Україна у важливий для неї день", – поділилася режисерка проєкту Олена Савчук

Де: Парк ім. Тараса Шевченка

Коли: 24 серпня

Початок: 19:00

Деталі:

Фонд "Відкрита Музика Міста" – це фестиваль і однойменний благодійний фонд Марії Дідковської, на меті якого популяризація класичної музики, підвищення музичної освіти громадян та формування свідомого суспільства за допомогою культурних ініціатив.