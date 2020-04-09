Фестиваль "Чорноморські ігри-2020" перенесли: коли відбудеться музичний конкурс

Оргкомітет 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські ігри" прийняв рішення перенести проведення фінальної частини фестивалю з липня 2020 року на липень 2021.

Таке рішення обумовлене епідеміологічною ситуацією в Україні і в світі, повідомила прес-служба "Чорноморських ігор".

Сайт M1

Мета фестивалю залишається незмінною:

знаходити талановитих дітей, надавати їм можливість для творчої реалізації;

знайомити широку громадськість з талановитими дітьми України за допомогою всіх видів комунікацій;

створювати умови для обміну досвідом між досвідченими фахівцями музичної галузі, і тими, хто тільки стає на цей шлях.

Всі пункти цієї мети вимагають тісного контакту конкурсантів, їхніх батьків, викладачів з численною аудиторією і з фахівцями музичної індустрії: членами журі, організаторами, медіа. Без цього досягнення мети фестивалю неможливе.

Офіційний сайт "Чорноморських ігор"

"Ми чітко усвідомлюємо, що із закінченням строків карантину не зникне проблема небезпеки для здоров'я людей. Це стосується як здоров'я фізичного, так і психологічного. Для цього має пройти певний час. А оскільки фестиваль "Чорноморські ігри" – це, перш за все, масштабне свято для дітей, ми не маємо права ризикувати їхнім здоров'ям і здоров'ям всіх глядачів та учасників проекту", – відзначили організатори.

Також вони вказали: щоб на належному рівні провести 18-е "Чорноморські ігри" в зазначений термін (26-28 липня 2020 року у Скадовську), необхідно до 17 травня здійснити живе прослуховування дітей.

Наразі ми не маємо ніякої впевненості, що це буде можливо. Зміщення термінів фестивалю до вересня – теж неможливе через початок навчального сезону, який, сподіваємося, зможе розпочатися вчасно. Зі свого боку, ми прийняли рішення, що всі діти, які подали заявки на "Чорноморські ігри 2020" і будуть відібрані до другого туру – живого прослуховування – автоматично потраплять до другого туру "Чорноморських ігор 2021". Заради цього ми тимчасово змінимо положення фестивалю щоб надати можливість взяти участь в ньому дітям, котрі в 2021 році перетнуть 16-річний віковий рубіж.

Відзначимо, благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри" проводиться з 1998 року в розпал курортного сезону в місті Скадовськ Херсонської області, на березі Чорного моря.

За 17 попередніх сезонів в конкурсі взяли участь понад 35 000 дітей. Місія "Чорноморських ігор" – пошук, відкриття, творчий і духовний розвиток талановитих дітей України незалежно від їх національного походження та соціального стану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на "Чорноморських іграх" у 2019 році перемогу здобула Валерія Фурман з Кривого Рогу. Про те, як проходили 17-і "Чорноморські ігри" читайте за посиланням.

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