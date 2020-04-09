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9 квітня • оновлено в 17:26
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Фестиваль "Чорноморські ігри-2020" перенесли: коли відбудеться музичний конкурс

1.1т
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Оргкомітет 18-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські ігри" прийняв рішення перенести проведення фінальної частини фестивалю з липня 2020 року на липень 2021.

Таке рішення обумовлене епідеміологічною ситуацією в Україні і в світі, повідомила прес-служба "Чорноморських ігор".

В Україні скасували фестиваль "Чорноморські ігри-2020": подробиці

Сайт M1

Мета фестивалю залишається незмінною:

  • знаходити талановитих дітей, надавати їм можливість для творчої реалізації;

  • знайомити широку громадськість з талановитими дітьми України за допомогою всіх видів комунікацій;

  • створювати умови для обміну досвідом між досвідченими фахівцями музичної галузі, і тими, хто тільки стає на цей шлях.

Всі пункти цієї мети вимагають тісного контакту конкурсантів, їхніх батьків, викладачів з численною аудиторією і з фахівцями музичної індустрії: членами журі, організаторами, медіа. Без цього досягнення мети фестивалю неможливе.

В Україні скасували фестиваль "Чорноморські ігри-2020": подробиці

Офіційний сайт "Чорноморських ігор"

"Ми чітко усвідомлюємо, що із закінченням строків карантину не зникне проблема небезпеки для здоров'я людей. Це стосується як здоров'я фізичного, так і психологічного. Для цього має пройти певний час. А оскільки фестиваль "Чорноморські ігри" – це, перш за все, масштабне свято для дітей, ми не маємо права ризикувати їхнім здоров'ям і здоров'ям всіх глядачів та учасників проекту", – відзначили організатори.

Також вони вказали: щоб на належному рівні провести 18-е "Чорноморські ігри" в зазначений термін (26-28 липня 2020 року у Скадовську), необхідно до 17 травня здійснити живе прослуховування дітей.

Наразі ми не маємо ніякої впевненості, що це буде можливо. Зміщення термінів фестивалю до вересня – теж неможливе через початок навчального сезону, який, сподіваємося, зможе розпочатися вчасно. Зі свого боку, ми прийняли рішення, що всі діти, які подали заявки на "Чорноморські ігри 2020" і будуть відібрані до другого туру – живого прослуховування – автоматично потраплять до другого туру "Чорноморських ігор 2021". Заради цього ми тимчасово змінимо положення фестивалю щоб надати можливість взяти участь в ньому дітям, котрі в 2021 році перетнуть 16-річний віковий рубіж.

Відзначимо, благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри" проводиться з 1998 року в розпал курортного сезону в місті Скадовськ Херсонської області, на березі Чорного моря.

За 17 попередніх сезонів в конкурсі взяли участь понад 35 000 дітей. Місія "Чорноморських ігор" – пошук, відкриття, творчий і духовний розвиток талановитих дітей України незалежно від їх національного походження та соціального стану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на "Чорноморських іграх" у 2019 році перемогу здобула Валерія Фурман з Кривого Рогу. Про те, як проходили 17-і "Чорноморські ігри" читайте за посиланням.

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Автор
Єва Романова
Місце
Україна
Тег
Фестиваль
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