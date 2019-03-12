Друга Ріка встановила концертний рекорд

Майже 8 0000 слухачів прийшли 8 березня у Палац Спорту, щоб почути альбом "Піраміда".

Повідомлення про те, що "Друга Ріка" планує зібрати свій перший Палац Спорту з'явилося в соцмережах групи вдень 21 січня. Виступ на підтримку альбому "Піраміда" мало стати найбільшим в історії команди, група планувала встановити своєрідний концертний рекорд. А саме - зробити те, чого раніше не робив ніхто з українських артистів - зібрати наймасштабніший концертний зал країни всього за півтора місяці.

Максим Ткаченко, компанія організатор "Квартал Концерт":

Звичайно, це була авантюра чистої води. Заявляючи концерт, ми все ризикували - хтось грошима, хтось своїм іміджем. Адже, якщо головний страх організатора "піти в мінус", головний страх артиста - виступати перед порожнім залом. Але разом з цим ми всі вірили в потенціал групи і безумовну популярність "Друга Ріка" серед слухачів. Адже не дарма пісня "Секрет" з альбому "Піраміда" в минулому році прозвучала в ефірі радіостанцій понад 530 000 разів, ставши одним з найпопулярніших треків року.

Лютого пройшов для "Друга Ріка" під егідою масштабної промо-кампанії. Протягом місяця Валерій Харчишин дав понад 15 інтерв'ю, з'явився на 4 обкладинках великих тижневиків, відвідав 7 телеефірів і побував в гостях на всіх радіостанціях країни. В інтернеті кампанія була підтримана серією відеороликів # ТрубаКліче, під час яких Валерій Харчишин в компанії популярного блогера і музиканта Івана Маруніча з'являвся в різних місцях Києва, грав на трубі свої пісні і особисто запрошував перехожих на концерт і навіть увірвався в ефір вечірніх новин, збентежений ведучого.

Максим Плахтій, квитковий сервіс karabas.com

Протягом місяця ми спостерігали кілька хвиль інтересу до концерту групи. Основна маса квитків була продана на старті продажів і напередодні концерту. Як результат, можу поділитися цікавою статистикою - через контрольно-пропускні системи нашого сервісу до Палацу Спорту пройшло 7777 володарів квитків. Погодьтеся, це дійсно винятковий результат, ще й така цифра! Думаю, своїм прикладом "Друга Рiка" довели, що квиток може бути відмінним подарунком до свята.

Спеціальним гостями концерту стали одна з кращих хорових капел Європи "Орея", де колись починав свою музичну кар'єру Валерій Харчишин і музиканти оркестру НАОНІ, з якими "Друга Ріка" пов'язують два спільних аншлагових концерти в київській опері. Крім обіцяної "Піраміди", яку і самі музиканти, і їхні прихильники називають вершиною творчості "Друга Ріка", за 2,5 години концерту прозвучали "Назавжди", "Денніч", "Спи до завтра", "Вже не саме", " наздоженемо! доженемо! " та інші хіти групи, багато хто з яких зал підтримав хоровим співом.

Валерій Харчишин, "Друга Ріка"

Звичайно, я теж хвилювався. До самого останнього моменту не знав, чи вдалося нам зібрати зал і скільки квитків продано. Свідомо уникав цього питання і просив не говорити мені ніякої інформації. І якщо наш концерт став для когось кращим подарунком до 8 березня, то найкращим подарунком особисто мені став повний зал, який я побачив вийшовши на сцену Палацу Спорту, незабутні відчуття!

На концертних рекорди в 2019-м "Друга Ріка" не планує зупинятися. Уже в травні група відправляється в тур США і Канадою. А зовсім скоро команда анонсує виступу на музичних фестивалях в Україні.

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