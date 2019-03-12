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Друга Ріка встановила концертний рекорд

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Майже 8 0000 слухачів прийшли 8 березня у Палац Спорту, щоб почути альбом "Піраміда".

Друга Ріка встановила концертний рекорд

Повідомлення про те, що "Друга Ріка" планує зібрати свій перший Палац Спорту з'явилося в соцмережах групи вдень 21 січня. Виступ на підтримку альбому "Піраміда" мало стати найбільшим в історії команди, група планувала встановити своєрідний концертний рекорд. А саме - зробити те, чого раніше не робив ніхто з українських артистів - зібрати наймасштабніший концертний зал країни всього за півтора місяці.

Друга Ріка встановила концертний рекорд

Максим Ткаченко, компанія організатор "Квартал Концерт":

Звичайно, це була авантюра чистої води. Заявляючи концерт, ми все ризикували - хтось грошима, хтось своїм іміджем. Адже, якщо головний страх організатора "піти в мінус", головний страх артиста - виступати перед порожнім залом. Але разом з цим ми всі вірили в потенціал групи і безумовну популярність "Друга Ріка" серед слухачів. Адже не дарма пісня "Секрет" з альбому "Піраміда" в минулому році прозвучала в ефірі радіостанцій понад 530 000 разів, ставши одним з найпопулярніших треків року.

Друга Ріка встановила концертний рекорд

Лютого пройшов для "Друга Ріка" під егідою масштабної промо-кампанії. Протягом місяця Валерій Харчишин дав понад 15 інтерв'ю, з'явився на 4 обкладинках великих тижневиків, відвідав 7 телеефірів і побував в гостях на всіх радіостанціях країни. В інтернеті кампанія була підтримана серією відеороликів # ТрубаКліче, під час яких Валерій Харчишин в компанії популярного блогера і музиканта Івана Маруніча з'являвся в різних місцях Києва, грав на трубі свої пісні і особисто запрошував перехожих на концерт і навіть увірвався в ефір вечірніх новин, збентежений ведучого.

Друга Ріка встановила концертний рекорд

Максим Плахтій, квитковий сервіс karabas.com

Протягом місяця ми спостерігали кілька хвиль інтересу до концерту групи. Основна маса квитків була продана на старті продажів і напередодні концерту. Як результат, можу поділитися цікавою статистикою - через контрольно-пропускні системи нашого сервісу до Палацу Спорту пройшло 7777 володарів квитків. Погодьтеся, це дійсно винятковий результат, ще й така цифра! Думаю, своїм прикладом "Друга Рiка" довели, що квиток може бути відмінним подарунком до свята.

Друга Ріка встановила концертний рекорд

Спеціальним гостями концерту стали одна з кращих хорових капел Європи "Орея", де колись починав свою музичну кар'єру Валерій Харчишин і музиканти оркестру НАОНІ, з якими "Друга Ріка" пов'язують два спільних аншлагових концерти в київській опері. Крім обіцяної "Піраміди", яку і самі музиканти, і їхні прихильники називають вершиною творчості "Друга Ріка", за 2,5 години концерту прозвучали "Назавжди", "Денніч", "Спи до завтра", "Вже не саме", " наздоженемо! доженемо! " та інші хіти групи, багато хто з яких зал підтримав хоровим співом.

Друга Ріка встановила концертний рекорд

Валерій Харчишин, "Друга Ріка"

Звичайно, я теж хвилювався. До самого останнього моменту не знав, чи вдалося нам зібрати зал і скільки квитків продано. Свідомо уникав цього питання і просив не говорити мені ніякої інформації. І якщо наш концерт став для когось кращим подарунком до 8 березня, то найкращим подарунком особисто мені став повний зал, який я побачив вийшовши на сцену Палацу Спорту, незабутні відчуття!

На концертних рекорди в 2019-м "Друга Ріка" не планує зупинятися. Уже в травні група відправляється в тур США і Канадою. А зовсім скоро команда анонсує виступу на музичних фестивалях в Україні.

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