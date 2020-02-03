До Києва везуть мюзикл-сенсацію: гуцульські шуби, світлове шоу, оркестр і 30 артистів

До столиці, 26 лютого вперше привезуть гучну театральну прем'єру – мюзикл "Гуцулка Ксеня", який вже охрестили справжньою театральною сенсацією. Проект зібрав понад 20 аншлагів по всій Україні і з кожним днем продовжує набирати обертів.

За словами організаторів, до Києва приїде близько 90 осіб творчої групи. З них 20 – це оркестр, ще 30 - актори, які будуть весь час перебувати на сцені. Команда везе з собою масштабне лазерне

шоу і унікальну колекцію гуцульських шуб.

Відомо, що народився мюзикл в Івано-Франківську. Творче участь до створення доклав один з найвпливовіших українських режисерів Ростислав Держипільський. Відразу після прем'єри спектакль став справжньою сенсацією на батьківщині. Підтвердження цьому – 20 аншлагів та фантастична любов публіки, яка спеціально приїжджає в Івано-Франківськ з усієї України подивитися мюзикл. І ось тепер настав час показати цей шедевр в столиці.

Що потрібно знати про цей проект:

Ну по-перше, в мюзиклі звучить музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича, але звучить в сучасному аранжуванні.

Написана вона головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Під час мюзиклу під керуванням Ткачука на сцені буде знаходитися оркестр з 20 музикантів. Ті, хто вже дивився постановку,

стверджують, що композиції настільки приємні на слух, що легко запам'ятовуються і звучать в голові ще не один тиждень.

Важливий і розмах проекту. У постановці задіяні відразу 30 акторів. У танцювальних номерах багато сучасної хореографії, але при цьому вона зберігає автентичний український лейтмотив.

Цікавий і сюжет. У Ворохту з США приїжджають українські емігранти, щоб знайти юному і перспективному хлопцю дружину в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів за умови, що він знайде на історичній батьківщині "свідому українку" і одружується з нею. Що з цього вийде,

можна буде побачити зовсім скоро.

Прем'єра мюзиклу "Гуцулка Ксеня" відбудеться в столиці 26 лютого в Жовтневому палаці.

квитки:

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