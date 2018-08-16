Чому українському виробникові варто стати учасником ярмарку "Київські Контракти. Незалежність"

24-25 серпня кияни і гості столиці зберуться на Контрактовій площі, щоб відпочити, розважитись і відкрити для себе нові українські бренди – свої активності розгорне Великий Подільський Ярмарок "Київські Контракти. Незалежність". На відвідувачів чекає маркет українських виробників і хендмейду, майстер-класи, музична сцена, фудкорт із різноманітними стравами і дитячі розваги.

Чому виробникам одягу, взуття та декору варто стати учасником ярмарку "Київські Контракти. Незалежність"?

1. Ярмарок відбудеться на Контрактовій площі у вихідні дні, приурочені до головного свята країни – Дня Незалежності. Середня відвідуваність локації протягом дня у такий час становить більше, ніж 25 тис. осіб!

2. Наочна презентація товару і послуг стане можливістю ознайомити зі своєю діяльністю максимальну кількість потенційних клієнтів і партнерів.

3. Участь у ярмарку - це спосіб поділитись досвідом, цікаво і з користю провести час, оцінити свої недоліки і переваги у порівнянні із конкурентами.

4. "Київські контракти" - це платформа для популяризації бренду, що допоможе якісно заявити про себе і підвищити продажі.

5. Учасники ярмарку отримують знижки на майбутні заходи, першими дізнаються про цікаві акції та пропозиції.

Відгуки учасників Великого Подільського Ярмарку "Київські Контракти" не лишають сумнівів, що ця подія принесе лише найкращі емоції і результати.

Заповнити анкету на участь:https://goo.gl/forms/kJQY6irQa9WOqx142

Контакти: kyivcontractsua@gmail.com

Сайт заходу:http://kyivcontracts.ufest.in.ua/

Соцмережі:

https://www.facebook.com/KyivContracts/

https://www.facebook.com/events/152613655439253/