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"Бумбокс" здивують українців унікальним шоу: коли відбудеться

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Афіша
1,4 т.
'Бумбокс' дадуть два унікальних шоу

"Бумбокс" дадуть два унікальних шоу. Пресслужба

Популярний український гурт "Бумбокс" анонсував два унікальних шоу "Бідам усім на зло" в Києві. Концерти відбудуться 18 і 19 вересня в клубі Stereo Plaza два.

Для того щоб дотриматися всіх заходів безпеки, гурт зіграє в великому залі Stereo Plaza "сидячі" концерти. Для цього залу формат – новий, тому кількість квитків на концерти обмежена, повідомила пресслужба "Бумбокс".

Унікальні шоу "Бумбокс" відбудуться у вересні

Унікальні шоу "Бумбокс" відбудуться у вересні Фото: Ольга Третьякова

"Це будуть незвичайні концерти – не турові" Таємний код: Рубікон", не трійка і не Бумбокс Family Show. Ми придумали новий формат, враховуючи ситуацію, що склалася – зібрали разом кращі ліричні пісні з різних альбомів банди "Бумбокс", дали деяким з них нове звучання і назвали програму фразою з пісні "Люди" – "Бiдам усiм на зло". Приходьте, будемо разом сміятися і плакати", – йдеться в повідомленні.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк Фото: Ольга Третьякова

Відзначимо, придбати квитки можна за посиланнями, наведеними нижче:

Раніше фронтмен гурту "Бумбокс" відверто розповів виданню OBOZREVATEL про те, як гурт починав свій творчий шлях і яким була їхня творчість 15 років тому. Детальніше читайте в матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк емоційно висловився про українських зірок в Росії.

УкраїнаКиївконцертшоу-бизнесшоуАндрій ХливнюкБумбокс
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