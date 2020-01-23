BE SUSTAINABLE! В Україні стартує Ukrainian Fashion Week

Змінюються календарі подій, правила гри та пріоритетні напрямки розвитку моди у світі. Українська fashion-індустрія, як повноцінний та системний учасник міжнародних fashion-процесів, так само свідомо рухається шляхом кардинальних змін. І лідером цих змін виступає Ukrainian Fashion Week.

Загальним змінам відповідає і зміна візуальної концепції Ukrainian Fashion Week. Реалізовуючи концепцію, ми хотіли показати, що українська мода – це мода, яка більше не вміщається у старі уявлення про себе. Сьогодні вона формує нові – на різних рівнях і в різноманітних аспектах свого існування. Вона динамічна і перебуває у постійній взаємодії зі світом, вона змінює його і змінюється разом із ним. Вона росте і розвивається. Вона виходить за рамки і межі, долає бар'єри і перешкоди. Її не закувати в клітку обмежень.

Ukrainian Fashion Week вбачає своє майбутнє в ініціюванні радикальних змін у напрямку сталої моди.

BE SUSTAINABLE! Свідома мода – реальність української модної індустрії

Проєкт росте і стає справжнім центром інновацій та нетворкінгу для української свідомої моди. У просторі BE SUSTAINABLE! ми максимально занурюємо аудиторію у світ дизайнерів, демонструємо локальні сталі практики разом із технологічними рішеннями. У візуальний та інтерактивний способи ми переносимо зв’язок із відповідальною модою за межі Мистецького Арсеналу та створюємо історії, які не підуть у забуття. Історії, які залишатимуться натхненням для тих, хто обиратиме відповідальність як ДНК свого бренду. Лекторій проєкту BE SUSTAINABLE! цього сезону перетворюється на масштабний міжнародний саміт, що може стати відправною точкою для реалізації ідей sustainable fashion в Україні.

Місія заходу – зібрати та надихнути всіх, кого цікавить гаряча тема сьогодення та майбутнього. Освітню частину саміту завершать покази українських дизайнерів, які обрали шлях змін у напрямку відповідальної моди, на головному подіумі UFW. Sustainable-бренди стають невід’ємною частиною Програми Ukrainian Fashion Week. BE SUSTAINABLE! Show організоване у колаборації з телеканалом ICTV та відбудеться за підтримки Sustainable Fashion Pad.

Розпочне день саміту важлива подія – портфоліо-ревю брендів, що розробляють та створюють sustainable fashion продукти. Ця подія – частина міжнародного конкурсу від VOGUE.It, партнером якого в Україні став Ukrainian Fashion Week. Інтерв'ю з українськими sustаinаble-компаніями проводитиме контриб'ютор Vogue Itаliа Ріккардо Терзо.

Програма саміту відкрита для відвідування, тож дізнатися нову корисну інформацію, знайти рішення, познайомитись та обмінятися досвідом зможуть ті, хто встигнуть зареєструватися першими за посиланням. Програма BE SUSTAINABLE! fashion summit у повному обсязі представлена у програмі UFW.

Запрошення міжнародних гостей проєкту BE SUSTAINABLE! відбулося за підтримки посольства Королівства Швеції в Україні.

Пріоритетом Ukrainian Fashion Week завжди залишалася підтримка молодих талантів та створення умов для їхнього розвитку.

Підтримка молодих дизайнерів – інвестиція в майбутнє України

Вперше за 46 сезонів Ukrainian Fashion Week відкриє показ молодих дизайнерів – FASHION ACCELERATOR SHOW. Ці дизайнери – учасники освітньої програми від Ukrainian Fashion Council – переможці національних та міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names.

Ukrainian Fashion Week сезону FW20-21 запропонує кілька показів у форматі нон-стоп шоу для того, щоб якомога більше молодих дизайнерів могли представити свої колекції фахівцям та представникам медіа.

OPEN FASHION STUDIO graduate show об’єднає 19 молодих дизайнерів, що завершили навчання у цьому закладі – вони покажуть фрагменти своїх випускних колекцій.

Започаткована UFW у 2003 році платформа New Names представлятиме цього сезону 7 молодих дизайнерів.

Розпочне New Generation Day 5 лютого лекція Джованні Оттонелло "Fashion Luxury: історія та майбутнє" (IED-Istituto Europeo di Design, Італія).

Джованні Оттонелло, креативний директор і професор IED-Istituto Europeo di Design, та Ольга Мелкова, регіональний представник IED, проведуть відкриту лекцію "Fashion Luxury: історія та майбутнє". Що таке справжня розкіш? Це непросте питання, оскільки відповідь змінювалася протягом століть залежно від різних культур та історичних подій. Ми спробуємо пройти розвиток та еволюцію розкішної моди, щоб краще збагнути цей всесвіт і зрозуміти, що luxury означає сьогодні.

Реєстрація на лекцію за посиланням.

Український Тиждень Моди вчергове заявляє про свою відкритість для проєктів з різних сфер креативної індустрії. Адже fashion – найяскравіший майданчик для демонстрації можливостей і результатів кроссекторальності.

Ukrainian Fashion Week – місце колаборацій креативних індустрій

Одним із проєктів, що яскраво демонструє цей напрямок розвитку UFW, у новому сезоні стане Art space бренду PRZHONSKAYA. Solitary Space – це плід творчої колаборації музичного гурту The Maunt, fashion-бренду PRZHONSKAYA та мультимедійної студії Astrum на чолі з VJ Reign. Мультидисциплінарна медіаарт-інсталяція є маніфестацією нового формату мистецького простору. Музика, мода та відео поєднуються в інтерактивний досвід, який розширює межі чуттєвого сприйняття і переносить відвідувача у багатовимірний цифровий всесвіт.

2 лютого о 18:30 в Art Space дизайнерський бренд одягу FINCH у партнерстві з українським брендом окулярів Casta проведе презентацію колекції з використанням AR-технологій та 3D-друку. Це перший курований AR-показ в Україні. Кожен гість зможе "приміряти" на себе тематичні Instagram-маски від FINCH і Casta.

Ukrainian Fashion Week залишається місцем кросдисциплінарних експериментів для брендів, які працюють на перетині fashion та мистецтва. 5 лютого о 18:30 Бренд Polina Veller представить авторську інтерпретацію однієї з робіт французької художниці з українським корінням Соні Делоне.

У новому сезоні оргкомітет UFW представить спеціальний виставковий проєкт. Візуальними об'єктами експозиції стануть обкладинки українських та міжнародних fashion-видань, на яких присутні одяг та аксесуари українських брендів.

#ПАРТНЕРИ UFW FW20-21

BMW − офіційний автомобіль Ukrainian Fashion Week

З 1 по 5 лютого у стінах Мистецького Арсеналу на відвідувачів чекатиме спортивний автомобіль, покликаний підкреслити сяйво енергії свого власника. Новий THE X6 - його технологічність в усіх сенсах дорівнює його спортивним характеристикам.

MARY KAY – офіційний beauty-партнер Ukrainian Fashion Week

MARY KAY – топ-бренд у сфері краси з понад 55-річною історією та глобальною присутністю майже в 40 країнах світу. Компанія продовжує колаборацію з Ukrainian Fashion Week та готує стильну локацію з безліччю beauty-сюрпризів для всіх гостей тижня моди. Незмінною залишається присутність бренду на backstage – команда візажистів Mary Kay (Україна) традиційно створюватиме образи моделей для показів українських дизайнерів, втілюючи найсміливіші makeup-ідеї.

RIVIERA HOUSE − офіційний готель Ukrainian Fashion Week

Riviera House прийматиме міжнародних гостей Ukrainian Fashion Week в атмосфері витонченості та комфорту. У готелі гості зможуть насолодитися своїм перебуванням завдяки першокласному обслуговуванню та зручному розташуванню. Гостинність Riviera House залишиться приємним спогадом про Україну.

Riviera House − новий бутік-готель, розташований у центрі Подолу з вражаючим краєвидом на Дніпро. Мінімалістичний дизайн, натуральні матеріали та вишуканість усіх 65 кімнат не залишать байдужим жодного гостя. Три конференц зали − Chapter, Quote, Page − допоможуть розповісти будь-яку історію вашого бізнесу або ділової зустрічі.

На 7-му поверсі розташовано паназіатський ресторан КАМА, що має панорамний вид на акваторію Дніпра. На 2-му поверсі у Sweet Book можна скуштувати 13 видів французького десерту Шу або сховатись на літній терасі закладу − Secret Garden by Sweet Book.

KRONENBOURG 1664 − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

Завітайте до Bleu L’Atelier від Kronenbourg 1664!

Kronenbourg Blanc 1664 – французьке пиво з витонченим смаком, що поступово стає одним із символів найгучнішої події модного життя в Україні. Центром тяжіння усіх, хто не байдужий до стилю, стане Bleu L’Atelier. Саме тут гості Ukrainian Fashion Week зможуть насолодитися освіжаючим вишуканим пивом Kronenbourg Blanc 1664 і стати свідками показових виступів з фешн-драпажу.

TRESemmé − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

Всесвітньо відомий бренд TRESemmé знає все про догляд за волоссям, тому вже другий сезон поспіль виступає партнером Ukrainian Fashion Week та відповідає за створення найактуальніших образів для українських моделей на головному подіумі країни. Компанія була заснована 1948 року в Нью-Йорку й відтоді незмінно керується простою істиною: кожна жінка повинна виглядати і почуватися розкішно – так, ніби вона щойно вийшла із салону. TRESemmé: Весь світ — твій подіум!

ELIO – меблі майбутнього

З 1995 року бренд створює інноваційні кухні, гардероби та двері, об’єднані філософією “future is now”. Їхнє smart-скло для кухні та гардероб Air Nano із системою озонування не мають аналогів у світі. Протягом UFW на гардеробних системах Elio експонуватимуться речі дизайнерів. Більше: elio.ua

VODA UA − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

VODA UA – джерельна вода для збереження здоров'я і молодості! Енергія та свіжість, які можна пити. VODA UA – це бренд, що створює цікавий якісний продукт і розділяє наші цінності, найголовніша з яких – свобода. Адже свобода – необхідна складова будь-якого творчого прояву, саме вона дає змогу дизайнерам бути оригінальними і створювати неповторні колекції. Свобода робить особливою і нашу воду. VODA UA – джерельна, вона самостійно виходить на поверхню, її зміст не вимагає жодного втручання та корегування з боку людини. Нас обирають люди, для яких естетика життя не на останньому місці, вони цінують вишуканість пляшки, так само, як природний смак і високу якість води. VODA UA та її спеціально розроблена етнопляшка задовольняють вищеперелічені вимоги.

IQOS − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

L’OR – офіційний кавовий партнер Ukrainian Fashion Week

L’OR запрошує зануритись у світ нових сміливих ідей зимового сезону від найкращих фешн-дизайнерів країни. У вишуканому Fashion Cafe знову збиратимуться вершки української фешн-індустрії та справжні поціновувачі стилю, щоб за філіжанкою запашної кави оцінити майстерність та креативний рівень один одного. Заряджайтеся неповторною атмосферою та насолоджуйтеся вишуканим смаком L’OR – кави, бездоганної, як саме золото. Для відвідувачів працюватиме оригінальна фотозона. А також для всіх – дегустація капсул від L’OR та можливість скуштувати зернову каву, щоб надалі ви змогли відтворити дух прекрасних миттєвостей і знову відчути витончений смак фешн.

Freedom Finance Ukraine − партнер BE SUSTAINABLE! space

Freedom Finance Ukraine – надійний партнер та експерт у сфері інвестування. Компанія входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу лістинговані на біржі NASDAQ у США.

Mushlya Café – ресторан-партнер Ukrainian Fashion Week – мережа демократичних закладів від Дмитра Борисова, де подають свіжі морепродукти за дуже доступними цінами. Цього року саме цей формат відповідає за фуд-корт на події, тож всі гості Тижня моди зможуть замовити собі устриці та равликів-булотів, обрати тартар, боул чи улюблені роли, а також вино і коктейлі.

Johnnie Walker – партнер заходу, шотландський віскі №1 у світі! Johnnie Walker – це 200 років відданості традиціям виробництва шотландського віскі найвищої якості. Під цим легендарним брендом об'єднано унікальне сімейство купажів, кожен з яких вирізняється своїм неповторним характером і букетом. Слоган Johnnie Walker визнають та використовують як заклик до прогресу, як підтримку при невдачах, як радісний прояв оптимізму і найкращу пораду з усіх, які ви будь-коли чули. KEEP WALKING – НІКОЛИ НЕ ЗУПИНЯЙСЯ!

HEALTH&FOOD Kyiv – партнер Ukrainian Fashion Week зі збалансованого харчування. Команда Health and Food і цього сезону бере на себе всі турботи про вчасне та повноцінне харчування міжнародних гостей та учасників UFW, наймасштабнішої fashion-події у Східній та Центральній Європі.

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