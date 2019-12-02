4 грудня в Національній опереті покажуть романтичну комедію # На_краю_світу

Чим закінчиться знайомство в Інтернеті двох підлітків Юлії й Августа, які вирушили на край світу в норвезькі фіорди зовсім не заради красот і романтики, а щоб піти з життя, стрибнувши разом зі скелі ...

Що спонукало їх до такого рішення? Підлітковий максималізм? Самотність? І чи зможе їх щось зупинити? Відповіді на ці та багато інших запитань - у новій постановці "# На_краю_світу" на сцені Stage_lab Національної оперети України.

Фото: Анатолій Федорців

Нагадаємо, що сцена Stage_lab Національної оперети України - це новий сценічний простір для експериментальних вистав, який відкрився рік тому. Глядацька зала розрахована на 44 місця.

Фото: Анатолій Федорців

Режисер-постановник вистави Дмитро Захоженко.

У ролях: Катерина Алексє‎є‎ва, Ігор Чє‎бан.

Коли: 04 грудня (середа)

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

Початок о 19:30

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

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