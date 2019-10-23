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23 жовтня • оновлено в 13:20
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31 жовтня Національна оперета чекає цінителів барокової музики в салоні "Венеціанська ніч"

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У новому сезоні Національна оперета України відкриє салон барокової музики "Веніціанська ніч". Вишуканій публіці буде представлена музика епохи Бароко, що прозвучить на Малій сцені Театру. Вокальну, танцювальну та інструментальну музику того часу виконають кращі артисти театру, які відточували свою майстерність на барокових майстер-класах Австрії та Німеччини.

31 жовтня Національна оперета чекає цінителів барокової музики в салоні "Венеціанська ніч"

Улюблені арії та дуети – шедеври барокової музики - прозвучать у філігранному виконанні заслужених артисток України Олени Арбузової та Валерії Туліс.

31 жовтня Ви поринете у витончений аристократизм Італійського бароко. Монтеверді, Вівальді, Каччіні, Гастольді – композитори, знані у всьому світі. Їх музика у бездоганному виконанні кращих музикантів подарує вам відчуття легкої радості венеціанського карнавалу та мрійливої краси італійського пейзажу.

31 жовтня Національна оперета чекає цінителів барокової музики в салоні "Венеціанська ніч"

Дрес-код: вечірні наряди.

В програмі зайняті:

З. а. України Олена Арбузова

З. а. України Валерія Туліс

Максим Коломієць - гобой

Тетяна Мартинюк-Багрій – скрипка

Любов Тітаренко - клавесин

Олена Малиновська - віолончель

Анатолій Воробей - флейта

А також артисти балету - Ксенія Нєкрасова та Дар’я Бусько.

Квитки тут:

31 жовтня Національна оперета чекає цінителів барокової музики в салоні "Венеціанська ніч"

Коли: 31 жовтня та 13 листопада

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

31 жовтня Національна оперета чекає цінителів барокової музики в салоні "Венеціанська ніч"

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