26 жовтня у МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться грандіозний Вечір мюзиклу від Національної оперети України

За що ми любимо мюзикли? За позитив, актуальність, пластичність, можливість втілити в витончену форму серйозний сенс. Жанр, який народився на початку ХХ століття на підмостках Нью-Йорка зі сплаву вар'єте, балету і драматичних інтермедій, сьогодні вважається одним з найбільш популярних і улюблених публікою в усьому світі.

Мюзикл - жанр надзвичайно сучасний і в той же час з багатою, столітньою історією. Легкий для сприйняття, але при цьому неймовірно складний для виконання він побудований на світових шедеврах літературної класики і зрозумілий кожному. Популярний і одночасно такий невідомий! Адже багато творів цього жанру ще не дійшли до української сцени ...

В "Вечорі мюзиклу" від Національної оперети, який відбудеться 26 жовтня, будуть представлені сучасна інтерпретація вже відомих шедеврів жанру і одночасно прем'єра номерів - в тому числі з бродвейських мюзиклів (адже Національна оперета - єдиний в Україні театр, який має офіційну ліцензію від Нью- Йорка на право постановок бродвейських перлин!). Здивують і порадують композиції з мюзиклів "Привид опери" Е. Л. Уеббера, "Аладдін" А. Менкена, "Хелло, Доллі" Дж. Хема, "Чикаго" Дж. Кандьор і інші.

На глядачів чекає тонка драматична гра акторів, вишукане спів, оригінальна хореографія, складні акробатичні трюки, видовищність багатошарового сценічного оформлення з Мультиекраним освітленням, сучасні світлові і звукові спецефекти.

У цей вечір глядачі зануритися в яскраву шоу-програму від колективу, який, за словами відомого композитора і автора численних мюзиклів А.Н. Колкера, є нічим іншим, як Театром Майбутнього: "Українці повинні пишатися, що в їхній країні є такий великий театр, з такою чудовою, професійної, сучасним мисленням трупою".

Де: МЦКМ "Жовтневий палац"

Коли: 26 жовтня (субота)

Тривалість: 19:00 - 22:00

Квитки тут :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!