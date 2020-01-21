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21 січня • оновлено в 10:05
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23 січня в Національній опереті відбудеться містична драма Марії Матіос "Москалиця"

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На перехресті між двома світовими війнами й сучасним світом стоїть стара занедбана хатинка. В ній живе Москалиця.

23 січня в Національній опереті відбудеться містична драма Марії Матіос "Москалиця"

Хтось називає її відьмою, хтось — знахаркою, а хтось — самотньою сиротою. Що відбувається в серці Жінки, яку позбавили любові з самого дитинства? Що насправді коїться в тому серці, коли навколо злі язики, осуд та війна? Де грані людської праведності?..

23 січня в Національній опереті відбудеться містична драма Марії Матіос "Москалиця"

Національний театр оперети продовжує експериментувати з простором і драматургією. Вистава йде на новому театральному майданчику – "Сцені 77" під дахом Театру, що відкрилася у минулому театральному сезоні прем’єрою даної вистави за повістю української письменниці Марії Матіос.

23 січня в Національній опереті відбудеться містична драма Марії Матіос "Москалиця"

Режисерка — Влада Бєлозоренко.

ДІЯ ВИСТАВИ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА "СЦЕНІ 77" - під дахом Театру.

23 січня в Національній опереті відбудеться містична драма Марії Матіос "Москалиця"

Коли: 23 січня, 19:00 - 20:40.

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

23 січня в Національній опереті відбудеться містична драма Марії Матіос "Москалиця"

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