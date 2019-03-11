19 березня в Національній опереті покажуть містичну драму "Москалиця" Марії Матіос

Національний театр оперети продовжує експериментувати з простором і драматургією. Не так давно відкриття нової театральної майданчика під дахом Національної оперети ознаменувався прем'єрою вистави за повістю української письменниці Марії Матіос "Москалиця".

На перехресті двох світових воєн і сучасного світу стоїть стара закинута хатинка. У ній живе Москалиця. Хтось називає її відьмою, хтось знахаркою, а хтось самотньою сиротою. Що відбувається в серці Жінки, яку позбавили любові з самого дитинства? .. Що насправді відбувається в серці, навколо якого - злі язики, осуд і війна? Де межі людської праведності і милосердя?

Режисер - Влада Белозоренко.

Де: Національна оперета (г. Киев, ул. Велика Васильківська, 53/3, ст. Метро "Олімпійська").

Коли: 19 березня. Початок о 19:00

Квитки ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-vistavi-moskalitsya-mariyi-matios-na-stseni-77-2/

Телефони для довідок: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

... підготовлено на основі матеріалів прес-центру НАТО.

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