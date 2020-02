18 лютого у Національній опереті покажуть бродвейський мюзикл "Звуки музики"

Мрієте побувати на Бродвеї ? Не обов’язково летіти на край світу, аби відчути цю неповторну атмосферу!

Київський національний академічний театр оперети запрошує відвідати всесвітньовідомий мюзикл "ЗВУКИ МУЗИКИ" Річарда Роджеса, який залишив яскравий внесок у культурній спадщині Сполучених Штатів Америки. Мюзикл і зараз залишається найвідомішим в усьому світі!

Мюзикл "Звуки музики" був створений на основі мемуарів баронеси Марії фон Трапп "Сім’я співаків фон Трапп" (The Story of the Trapp Family Singers). В своїх мемуарах авторка (вона ж і головна героїня мюзиклу) розповідає про австрійську родину, яка, рятуючись від переслідування нацистів, була змушена покинути батьківщину і відправитися в Америку. Сьогодні співочу родину фон Трапп знають в усьому світі. Фільм, знятий, за популярним на сцені мюзиклом, удостоєний п’яти премій Американської академії кіномистецтв "Оскар", а легендарний бродвейський мюзикл мав 1443 покази на Бродвеї, отримав 8 престижних театральних премій "Тоні" та увійшов до топ-10 найзнайменитішних мюзиклів світу.

"Звуки музики" – цілком реальна історія про те, як музика й кохання відновили щастя у великій родині, допомогли у хвилини скрути, подарували світлу надію на майбутнє. Вистава про батька сіми дітей, військового офіцера, який залишився вдівцем та вочевидь не міг самотужки справитися із низкою складних життєвих обставин. Монахиня Марія, яка прийшла служити в дім капітана гувернанткою, своєю нестримною любов’ю до життя, до співу, повернула в родину фон Трапп щастя.

Надзвичайно зворушлива постановка Національної оперети потрібна сучасній українській сцені. Коли суспільство знаходиться під впливом кризових обставин, необхідні слова, почуття, події, які здатні гармонізувати соціум. Нейтралізувати негатив можна звертаючись до вічних цінностей людського життя: сім’я, діти, Вітчизна, любов. Саме про це мюзикл "Звуки музики" у постановці генерального директора-художнього керівника Театру, н. а. України Богдана Струтинського.

Світлий, ліричний мюзикл рекомендован для сімейного перегляду.

Он-лайн квитки ТУТ:

Коли: 18 лютого. Початок о 19:00

Де: Національна оперета (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

