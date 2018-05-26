"Або ти дебіл, або не українець": Юрко Юрченко жорстко розніс Козловського за виступ в Москві

Український співак Юрко Юрченко розкритикував свого колегу, заслуженого артиста України Віталія Козловського за його виступу в Росії.

Про це він сказав в ефірі програми "Рандеву" на "5 каналі".

"Мені настільки гидко, що я навіть не написав про виступ одного недозаслуженого чувака. Я йому хотів дати пораду, у нього було два виходи, але не той, що він зробив. Впасти на коліна і покаятись, визнати свою помилку, і можливо тебе простять. Іншого варіатну не може бути. Я не розумію, як так можна", - зазначив він.

"Або ти дебіл, або ти просто не українець", - додав співак.

На думку Юрченко, у всіх артистів, які виступають в Росії, потрібно забирати українське громадянство і заборонити виступати в РФ.

"Треба заборонити на законодавчому рівні виступати в Росії", - підкреслив він.

Нагадаємо, заслужений артист України, естрадний співак Віталій Козловський засвітився на концерті в Москві і лише після того, як в мережі стали з'являтися фото заходи за участю українця, на його особистій сторінці в Facebook з'явилося звернення - артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку зі скандалом були скасовані концерти Козловського у Львові, в Києві і в Одесі.