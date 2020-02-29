З'явилося відверте відео блогерки з Росії після трагедії в лазні

Російська блогерка Катерина Діденко опублікувала відео, де повідомила про загибель свого чоловіка Валентина та двох друзів.

Звернення дівчина виклала в мережу. На записі вона плакала, і казала, що не може розкрити подробиці трагедії.

"Вали більше немає з нами, ще Наташі і Юри. Більше я не можу ... Я написала записку про нерозголошення інформації, більше нічого не можу сказати", – поділилася вона.

Діденко з чоловіком і дітьми Соцмережі

Відомо, що загиблими виявилися 25-річні Юрій Алфьоров та Наталія Монако. 32-річний Юрій, чоловік Діденко помер пізніше у лікарні.

Ще двох осіб госпіталізовано з сильними хімічними опіками. Їх стан поки невідомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Попередньо встановлено, що люди кинули близько 30 кілограмів сухого льоду в басейн, в результаті чого почалася хімічна реакція. У ЗМІ називаються дві причини їх смерті – хімічні опіки і отруєння вуглекислим газом.

Офіційна причина правоохоронними органами поки не названа. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 109 КК РФ (спричинення смерті по необережності двом і більше особам).

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