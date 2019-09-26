Звинуватили в педофілії: у Росії розгорівся гучний скандал зі священиком

В Оренбурзькій області (Росія) суд заарештував настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя Миколу Стремського за звинуваченням у зґвалтуванні прийомних дітей.

Як повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, семеро дітей визнані потерпілими від розпусних дій священика.

Деталі розслідування тримаються в таємниці. Відомо, що підлітки, якими опікувався Стремський, самі поскаржилися на те, що постійно піддаються насильству — в стінах тієї самої обителі.

Микола Стремський Orenday

Усього найбагатодітніший священик РФ виховав 70 хлопчиків і дівчаток, на сьогодні в його будинку проживає 20 осіб, передає НТВ.

Протоієрей Стремський — дуже відома персона в Оренбурзі. Він є власником золотого Mercedes, за кермом якого батюшка регулярно порушував правила дорожнього руху. В суді це стало ще одним аргументом державного обвинувача.

У матеріалах справи йдеться, що дітей утримували силою. І робили це, як вважають слідчі, старша прийомна донька Стремського та її чоловік. Їх заарештували за звинуваченням у незаконному позбавленні волі. Підлітки, опікуном яких був священнослужитель, зараз перебувають в інтернаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину під час хрещення у храмі в Гатчині.

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