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27 вересня • оновлено в 19:17
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Звинуватили в педофілії: у Росії розгорівся гучний скандал зі священиком

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В Оренбурзькій області (Росія) суд заарештував настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя Миколу Стремського за звинуваченням у зґвалтуванні прийомних дітей.

Як повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, семеро дітей визнані потерпілими від розпусних дій священика.

Деталі розслідування тримаються в таємниці. Відомо, що підлітки, якими опікувався Стремський, самі поскаржилися на те, що постійно піддаються насильству — в стінах тієї самої обителі.

Микола Стремський

Микола Стремський

Orenday

Усього найбагатодітніший священик РФ виховав 70 хлопчиків і дівчаток, на сьогодні в його будинку проживає 20 осіб, передає НТВ.

Протоієрей Стремський — дуже відома персона в Оренбурзі. Він є власником золотого Mercedes, за кермом якого батюшка регулярно порушував правила дорожнього руху. В суді це стало ще одним аргументом державного обвинувача.

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У матеріалах справи йдеться, що дітей утримували силою. І робили це, як вважають слідчі, старша прийомна донька Стремського та її чоловік. Їх заарештували за звинуваченням у незаконному позбавленні волі. Підлітки, опікуном яких був священнослужитель, зараз перебувають в інтернаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину під час хрещення у храмі в Гатчині.

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Місце
Росія Оренбург
Тег
Новини Росії
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Валевич Борис
Валевич Борис
русский мир во всей красе - скотская церковь в скотской стране
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - тварь по определению, животное по поведению, пидaр по жизни!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы - потомственные педерасты! (с)
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