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20 жовтня • оновлено в 12:23
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Зупинить Путіна: в Росії запанікували через надпотужну зброю України

8.3т Читати матеріал російською

В Україні розвивається зброя, здатна дати потужну відсіч військам Росії на Донбасі. Дана новина викликала великий резонанс у російських ЗМІ.

Як розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець сайту "Апостроф", мова про реактивний снаряд "Тайфун-1".

За його словами, "Тайфун-1" здатний вражати цілі на 20 кілометрів далі, ніж реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Град".

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Також експерт відзначив "Тайфун-2" (модернізація РСЗВ "Ураган"), "Тайфун-3" (аналог проекту оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Вільха") і систему управління ОТРК "Грім-2", яка "здатна перетворити окремі системи ураження в ударно-розвідувальні комплекси".

Відзначимо, що дана новина викликала резонанс у РФ, низка великих російських ЗМІ в неділю публікують статті з заголовками про зброю, "здатну дати потужну відсіч військам Путіна".

Зупинить Путіна: в Росії запанікували через надпотужну зброю України
Зупинить Путіна: в Росії запанікували через надпотужну зброю України
Зупинить Путіна: в Росії запанікували через надпотужну зброю України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держдеп США схвалив продаж Україні нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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Тема
озброєння
Місце
Росія
Теги
зброя ракети
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Иванов Иван
Иванов Иван
Я в панике ....куда бежать??? Что делать теперь???? Пожалуйста не стреляйте!!!!))))))
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это ж надо, совершенно искренне, на голубом глазу такое писать - в России паника из-за СВЕРХМОЩНОГО оружия Украины. Цирк на дроте.
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4
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули как всегда истерично хвастаются,вонючки пытаются че то ""изобрести ""этакое,но потом оказывается шо в России это уже давно есть,пытаются оперативно-тактическую ракету склепать,а в России каждый год новая бригада "Искандеров"",пытаются "нептуна"" аналог "Урана""сговнякать,а на "адмирала Горшкова""уже ставят ""Цирконы"",это как бег боевого хомечка в беличьем колесе,от пэремохи к зраде.
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