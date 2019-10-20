Зупинить Путіна: в Росії запанікували через надпотужну зброю України

В Україні розвивається зброя, здатна дати потужну відсіч військам Росії на Донбасі. Дана новина викликала великий резонанс у російських ЗМІ.

Як розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець сайту "Апостроф", мова про реактивний снаряд "Тайфун-1".

За його словами, "Тайфун-1" здатний вражати цілі на 20 кілометрів далі, ніж реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Також експерт відзначив "Тайфун-2" (модернізація РСЗВ "Ураган"), "Тайфун-3" (аналог проекту оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Вільха") і систему управління ОТРК "Грім-2", яка "здатна перетворити окремі системи ураження в ударно-розвідувальні комплекси".

Відзначимо, що дана новина викликала резонанс у РФ, низка великих російських ЗМІ в неділю публікують статті з заголовками про зброю, "здатну дати потужну відсіч військам Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держдеп США схвалив продаж Україні нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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