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21 травня • оновлено в 18:04
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Зростом не вийшов? У Росії розповіли, чому Путін не злюбив Лукашенка

2.4т
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Президент РФ Володимир Путін не знаходить спільної мови з головою Білорусі Олександром Лукашенком через складний характер останнього.

До того ж Лукашенко набагато вище ростом Путіна, що главі Кремля не подобається. Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній начальник служби охорони першого президента РФ Бориса Єльцина Олександр Коржаков.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

"Звичайно, цікавий і розумний (Лукашенко – Ред.). І те, що він патріот, то, що за Білорусь, – однозначно. Але він і по-селянськи хитродупий. Тому вони не зійшлися. Плюс, до того ж, він ростом високий, а Путін ненавидить тих, хто вище нього на зріст. Тому вони ніколи не зійдуться. а з Єльциним вони були однакові на зріст", – зазначив він.

За словами Коржакова, Путіна не зможе "нахилити" Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий політичний аналітик Дмитро Орєшкін розповів, що президент Росії Володимир Путін значно поступається за популярністю серед населення своєму білоруському колезі Олександру Лукашенку.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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