Зрадив Шойгу? Путін зганьбився з підставним мисливцем в тайзі

У мережі помітили курйоз c президентом Росії Володимиром Путіним під час його походу в тайгу.

Мисливець, якого Путін зустрів в лісі, виявився не випадковим перехожим. На це звернула увагу блогер RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

"Раптом кому цікаво "мисливець", якого Путін зустрів в тайзі, і якому "дав попити зі свого термоса" і "вивів до людей" виявився директором Саяно-Шушенского заповідника Геннадієм Кисельовим", – йдеться в повідомленні.

попалося

Раптом кому цікаво

"Мисливець", якого Путін зустрів в тайзі, і якому "дав попити зі свого термоса" і "вивів до людей" виявився директором Саяно-Шушенского заповідника Геннадієм Кисельовим. pic.twitter.com/Z5r11O3cfn - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 16 жовтня 2019 р

Путін в тайзі Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Путін в тайзі Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час в лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.