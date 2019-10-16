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16 жовтня • оновлено в 11:08
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Зрадив Шойгу? Путін зганьбився з підставним мисливцем в тайзі

1.1т Читати матеріал російською

У мережі помітили курйоз c президентом Росії Володимиром Путіним під час його походу в тайгу.

Мисливець, якого Путін зустрів в лісі, виявився не випадковим перехожим. На це звернула увагу блогер RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

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"Раптом кому цікаво "мисливець", якого Путін зустрів в тайзі, і якому "дав попити зі свого термоса" і "вивів до людей" виявився директором Саяно-Шушенского заповідника Геннадієм Кисельовим", – йдеться в повідомленні.

Путін в тайзі

Путін в тайзі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Путін в тайзі

Путін в тайзі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час в лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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