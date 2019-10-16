Зрадив Шойгу? Путін зганьбився з підставним мисливцем в тайзі

У мережі помітили курйоз c президентом Росії Володимиром Путіним під час його походу в тайгу.
Мисливець, якого Путін зустрів в лісі, виявився не випадковим перехожим. На це звернула увагу блогер RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.
"Раптом кому цікаво "мисливець", якого Путін зустрів в тайзі, і якому "дав попити зі свого термоса" і "вивів до людей" виявився директором Саяно-Шушенского заповідника Геннадієм Кисельовим", – йдеться в повідомленні.
попалося- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 16 жовтня 2019 р
Раптом кому цікаво
"Мисливець", якого Путін зустрів в тайзі, і якому "дав попити зі свого термоса" і "вивів до людей" виявився директором Саяно-Шушенского заповідника Геннадієм Кисельовим. pic.twitter.com/Z5r11O3cfn
Путін в тайзі
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Путін в тайзі
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час в лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
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