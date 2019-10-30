'Зомбують дітей': у Росії пропагандисти видали нову страшилку про 'Україну'

У Росії федеральний "Перший канал" випустив сюжет про комп'ютерну гру Call of Duty, де спотворили сюжет, звинувативши її в "американській пропаганді".

В ефірі програми "Время" ведучий Кирило Клейменов розповідав про "шосе смерті", де російські військові вбивають людей. У грі присутні вигадані країни Урзикстан і Кастовія, проте в Росії побачили в них України і Сирію, пише Tjournal.

Клейменов згадав, що батькам, чиї діти не є геймерами, "сильно пощастило". У прямому ефірі він назвав гру "формою зомбування". Ведучий розповідав, що щось подібне в грі насправді відбувалося в Іраку під час операції "Буря в пустелі".

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Однак подібного епізоду на "шосе смерті" в Call of Duty немає, на що звернули користувачі мережі. За словами користувачів, дана локація згадується в сюжеті в іншому контексті і мимохідь. У коментарях відзначали, що лише в Росії навколо даної гри вибухнув скандал, адже в ній нібито очорнюють громадян РФ.

"На заході пофігу на сюжет калофдуті. Це просто бойовичок, ніхто там серйозно не сприймає це. Від росіян цей пост просто сміхотворний. Майже як у віруючих", "Більшості, проте, на це плювати з високої дзвіниці, тому що в принципі саме так весь інший світ російську армію і представляє, і все завдяки зовнішній політиці Путіна","Жодного разу не бачив, щоб люди так горіли через вигадану історію. Гаразд, якби гра подавала сюжет з позначкою "Засноване на реальних подіях", але немає ж, це абсолютно вигадана історія", – писали в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше російська актриса Лія Ахеджакова розповіла, що російські журналісти, замість того, щоб займатися висвітленням проблем своєї країни, постійно шукають ворога за її межами, хоч його там немає.

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