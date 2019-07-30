Нові протести в Москві: росіян закликали до радикального кроку

Новий протест проти відмови в реєстрації незалежних кандидатів в Московську міську Думу, призначений на 3 серпня, не повинен бути узгоджений з владою.

"Будь-яке узгодження – це вже крок назад", – заявив OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко.

"Знову рамки-металошукачі, знову перевірка сумочок... Ну, так, побили когось, десь чинили опір тощо. Але після того як ми досить вільно провели неузгоджену акцію знову йти в загін – досить неприємна історія", – переконаний журналіст.

Акція протесту в Москві 27 липня Lenta.ru

Коментуючи обрану дату і той факт, що вона випадає на літній період відпусток, Яковенко зауважив: "Дата 3 серпня – нормальна. Ну, збереться трохи менше людей. Але протест не повинен залежати від погоди, від картоплі, грибів і так далі. Тривалі перерви розхолоджують".

На його думку, "проблема в іншому – в тому, щоб сформувати серйозний федеральний порядок денний, щоб щось запропонувати людям. Це дуже важливо. Тут важливо не відпускати".

Як писав OBOZREVATEL:

27 липня в Москві пройшли масові протести проти відмови в реєстрації на вибори до Московської міської Думи опозиційних кандидатів. В результаті жорсткого силового придушення протесту відбулася рекордна кількість арештів – близько 1300, десятки людей були травмовані.

Опозиціонери погодили нову акцію протесту з мерією Москви на 3 серпня, проте організаторів не влаштував той факт, що акцію дозволили провести на проспекті Сахарова, а не на Луб'янській площі, як того вимагали активісти.

Раніше в блозі OBOZREVATEL Ігор Яковенко назвав чотири головні висновки, які можна зробити з протестів в Москві 27 липня.

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