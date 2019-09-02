"Знову?" Путіна засікли з черговим хлопчиком. Фотофакт

Президент Росії Володимир Путін під час поїздки в Іркутську область знову поспілкувався з хлопчиком Матвієм із Тулуна, який виявився серед постраждалих від повені.

Вже знайому дитину Путін помітив на зустрічі з жителями і підійшов привітатися. Відповідне фото з'явилося в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Матвію Миколайовичу! – Володимире Володимировичу!" – обмінялися вони репліками, потиснувши руку.

Путін привітався з хлопчиком із Тулуна Twitter Дмитра Смирнова

Користувачі почали обговорювати поведінку президента, який відомий неоднозначними інцидентами з дітьми. "Як дешево", "Знову?" – написали в коментарях.

Путіна засікли з черговим хлопчиком Деловая столица

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Матвієм із Тулуна в санаторії у Сочі.

Ще в 2010 році вся Росія дивувалася після вчинку російського президента під час зустрічі з туристами біля Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня він знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустріч в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні. Він раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

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