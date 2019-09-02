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2 вересня • оновлено в 19:02
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"Знову?" Путіна засікли з черговим хлопчиком. Фотофакт

1.9т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін під час поїздки в Іркутську область знову поспілкувався з хлопчиком Матвієм із Тулуна, який виявився серед постраждалих від повені.

Вже знайому дитину Путін помітив на зустрічі з жителями і підійшов привітатися. Відповідне фото з'явилося в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Матвію Миколайовичу!Володимире Володимировичу!" – обмінялися вони репліками, потиснувши руку.

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Путін привітався з хлопчиком із Тулуна

Путін привітався з хлопчиком із Тулуна

Twitter Дмитра Смирнова

Користувачі почали обговорювати поведінку президента, який відомий неоднозначними інцидентами з дітьми. "Як дешево", "Знову?" – написали в коментарях.

Путіна засікли з черговим хлопчиком

Путіна засікли з черговим хлопчиком

Деловая столица

"Знову?" Путіна засікли з черговим хлопчиком. Фотофакт
"Знову?" Путіна засікли з черговим хлопчиком. Фотофакт
"Знову?" Путіна засікли з черговим хлопчиком. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Матвієм із Тулуна в санаторії у Сочі.

Ще в 2010 році вся Росія дивувалася після вчинку російського президента під час зустрічі з туристами біля Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня він знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустріч в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні. Він раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Еще в 2010 году вся Россия недоумевала" - ну это - мощно, жёстко, феерично! Чё и я "недоумевал"? Ну, а сейчас надо "недоумевать? Блин, кто пишет всю эту хрень? Покажите людям фото этого гения идиотизма!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Путина засекли"© можно только позавидовать наблюдательности украинских журналистов!!!!
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Пенис Роберт
Пенис Роберт
Л-лохи.
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