"Знищить репутацію": в РФ назвали небезпеку для Путіна

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив: оприлюднення архівних документів, що стосуються діяльності президента РФ Володимира Путіна в роки його роботи в КДБ, повністю знищить його репутацію.

"Що можна було б опублікувати? Є багато чого", – сказав журналіст у блозі OBOZREVATEL, коментуючи оприлюднену архівну характеристику на Путіна 1970-х років.

Зокрема, він зауважив: "Є величезна кількість людей, які були агентами КДБ, співпрацювали з ним, стукали – це все досить важлива інформація. Я думаю, що оприлюднення подібного роду змісту архівів викликало б досить серйозні потрясіння в громадській думці".

Реальна інформація про діяльність Путіна в КДБ повністю знищить його імідж, переконаний журналіст

"Що стосується самого Путіна, то я думаю, що реальна інформація про його діяльність – не той міф про безстрашного розвідника, а реальна інформація – судячи з того, що з ним відбувалося в той період, судячи зі спогадів його товаришів по службі, просто знищила б імідж президента Російської Федерації", – наголосив Яковенко.

"Фактично це стане обставиною, що повністю знищить репутацію цієї людини", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки СРСР на Володимира Путіна. "Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається в мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність", – йдеться в архівному документі.

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