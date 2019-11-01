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1 листопада • оновлено в 03:41
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"Знищить репутацію": в РФ назвали небезпеку для Путіна

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Російський журналіст Ігор Яковенко заявив: оприлюднення архівних документів, що стосуються діяльності президента РФ Володимира Путіна в роки його роботи в КДБ, повністю знищить його репутацію.

"Що можна було б опублікувати? Є багато чого", – сказав журналіст у блозі OBOZREVATEL, коментуючи оприлюднену архівну характеристику на Путіна 1970-х років.

Зокрема, він зауважив: "Є величезна кількість людей, які були агентами КДБ, співпрацювали з ним, стукали – це все досить важлива інформація. Я думаю, що оприлюднення подібного роду змісту архівів викликало б досить серйозні потрясіння в громадській думці".

Реальна інформація про діяльність Путіна в КДБ повністю знищить його імідж, переконаний журналіст

Реальна інформація про діяльність Путіна в КДБ повністю знищить його імідж, переконаний журналіст

"Що стосується самого Путіна, то я думаю, що реальна інформація про його діяльність – не той міф про безстрашного розвідника, а реальна інформація – судячи з того, що з ним відбувалося в той період, судячи зі спогадів його товаришів по службі, просто знищила б імідж президента Російської Федерації", – наголосив Яковенко.

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"Фактично це стане обставиною, що повністю знищить репутацію цієї людини", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки СРСР на Володимира Путіна. "Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається в мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність", – йдеться в архівному документі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Ігор Яковенко Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Яковенко милочка ты в какой стране ныне проживаешь и какое имеешь ныне отношение к России???????
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