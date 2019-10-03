Знайшли з пробитою головою: Росію сколихнуло звіряче вбивство 15-річної

У російській Балашисі трапилася страшна історія зі зниклою декілька днів тому 15-річною школяркою.

Як повідомляє Telegram-канал Hue, 3 жовтня її тіло знайшли в покинутій будівлі. Відомо, що у дівчинки пробита голова.

Убита дівчинка Hue

У вбивстві підозрюють однолітка з паралельного класу. На допиті він в усьому зізнався, розкаявся, розповів, що посварився із Софією і вбив її у пориві гніву. Він уже в ізоляторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків.

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