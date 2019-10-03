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3 жовтня • оновлено в 12:10
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Знайшли з пробитою головою: Росію сколихнуло звіряче вбивство 15-річної

1.8т Читати матеріал російською

У російській Балашисі трапилася страшна історія зі зниклою декілька днів тому 15-річною школяркою.

Як повідомляє Telegram-канал Hue, 3 жовтня її тіло знайшли в покинутій будівлі. Відомо, що у дівчинки пробита голова.

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Убита дівчинка

Убита дівчинка

Hue

У вбивстві підозрюють однолітка з паралельного класу. На допиті він в усьому зізнався, розкаявся, розповів, що посварився із Софією і вбив її у пориві гніву. Він уже в ізоляторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків.

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Росія
Тег
Новини Росії
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70rus xxx
70rus xxx
"Россию всколыхнуло"....Первый раз слышу.
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