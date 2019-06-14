Знайшли під готелем: у Бахрейні жорстоко вбили росіянку

У Бахрейні знайшли вбитою 22-річну громадянку Росії Світлану Євдокимову. Туди з рідної Пермі дівчина раніше поїхала на заробітки.

Як повідомляється на Telegram-каналі НТВ, в арабській країні вона зустріла чоловіка, але пізніше з ним розлучилася.

Тіло росіянки знайшли біля готелю. За однією з версій, її виштовхнули з вікна готелю. Триває слідство. Також в мережі знайшли фото загиблої дівчини.

Світлана Євдокимова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому стало відомо, що в Іспанії чоловік убив і розчленував 22-річну дівчину з Росії. Її останки були виявлені в морозильній камері в одному з будинків міста Алькала-де-Енарес. За підозрою у вбивстві затримали 42-річного місцевого жителя Мануеля Морено.

В кінці грудня під містом Серпухов Московської області було знайдено тіло росіянки Ірини Ахматової, яка зникла після поїздки через сервіс BlaBlaCar з попутником, який виявився гвалтівником-рецидивістом.

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