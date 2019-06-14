ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Знайшли під готелем: у Бахрейні жорстоко вбили росіянку

3.7тЧитати матеріал російською

У Бахрейні знайшли вбитою 22-річну громадянку Росії Світлану Євдокимову. Туди з рідної Пермі дівчина раніше поїхала на заробітки.

Як повідомляється на Telegram-каналі НТВ, в арабській країні вона зустріла чоловіка, але пізніше з ним розлучилася.

Тіло росіянки знайшли біля готелю. За однією з версій, її виштовхнули з вікна готелю. Триває слідство. Також в мережі знайшли фото загиблої дівчини.

Світлана Євдокимова

Світлана Євдокимова

Новини
Убивство росіянки попутником BlaBlaCar: розкрилися нові подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому стало відомо, що в Іспанії чоловік убив і розчленував 22-річну дівчину з Росії. Її останки були виявлені в морозильній камері в одному з будинків міста Алькала-де-Енарес. За підозрою у вбивстві затримали 42-річного місцевого жителя Мануеля Морено.

В кінці грудня під містом Серпухов Московської області було знайдено тіло росіянки Ірини Ахматової, яка зникла після поїздки через сервіс BlaBlaCar з попутником, який виявився гвалтівником-рецидивістом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Кримінал
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel