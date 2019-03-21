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Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Транзит российского газа через Украину: РФ сделает себе только хуже

13.4тЧитати матеріал російською

Намедни российские СМИ с упоением цитировали заявление главы “Нафтогаза” Андрея Коболева, сделанное в ходе интервью изданию “РБК-Украина”, суть которого заключалась в том, что “Газпром” официально уведомляет своих партнеров в ЕС о прекращении транзита российского газа через ГТС Украины с 1 января 2020 года.

Напомню, что ранее “Газпром” неоднократно акцентировал внимание на убыточности транзита через Украину и о выгоде маршрутов “Ямал - Европа”, “Северный поток-1” и “Северный поток - 2”, который “Газпром” обещает достроить к концу этого года.

Что же, на тему газа я писал довольно много материалов и, в принципе, то, что напишу ниже, для многих моих постоянных читателей не будет новостью.

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Во-первых, в прошлом году транзит газа из России в ЕС через ГТС Украины составил 86,7 млрд м³. Экспорт же российского газа в страны ЕС в общем объёме по всем газопроводам составил 196,8 млрд м³. То есть, Украина обеспечила транспортировку 43% российского газа в Европу.

Во-вторых, если РФ откажется от услуг ГТС Украины в 2019 году, кто будет её газ транспортировать в ЕС в 2020-м? Газопровод “Северный поток - 2”, который пока ещё не построен? А даже если его строительство и завершат в 2019-м (что очень даже сомнительно) то необходимо учитывать период тестирования системы, устранение неполадок, а первоначальный запуск осуществлять с минимальных объемов.

В-третьих, “Северный поток-2” до сих находится в подвешенном состоянии. Поскольку власти Дании настойчиво затягивают процесс с выдачей разрешения на его строительство в своих территориальных водах. Эта задержка тормозит процесс строительства, а если разрешение не будет получено, газопроводу придется менять маршрут, что чревато очередным сдвигом сроков и финансовыми затратами.

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В четвертых, не забываем о “Третьем энергопакете”, согласно которому РФ не сможет экспортировать газ по своему газопроводу более 50% от максимального объема. То есть, не более 27,5 млрд м³ в год.

И вот теперь скажите, кто себе на самом деле простреливает ногу? Украина, которая, да, лишится $3 млрд, но сможет их компенсировать через суды с того же “Газпрома”, или “Газпром”, который лишается возможности поставки в 2020 году минимум 80-90 млрд м³ (и более)? Ведь, ещё раз напоминаю, даже если “СП-2” и будет построен до конца 2019, он не заработает в 2020. Его ближайший старт можно будет осуществить не ранее 2021-го и то, на минимальных мощностях. А между тем, 80 млрд м³ по нынешним ценам на рынке ЕС это ни много ни мало, а около $16 млрд.

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То есть, грубо говоря, убытки “Газпрома” могут в 2020-м составить более $20 млрд. И не просто убытки. Европа, лишившись настолько серьезного объема газа, вынуждена будет экстренно искать ему замену. И кто таковым окажется? США? Катар?

Кто бы это ни был, но если этот игрок, или даже – игроки, зайдет/зайдут на рынок ЕС, то эта ниша для России уже будет потеряна. А потому, кто “на зло маме морозит уши” вопрос с более чем очевидным ответом.

С другой стороны, до конца этого года у “Газпрома” есть все шансы одуматься, по крайней мере, Украине-то торопиться некуда. А вот ежегодно дешевеющей монополии, погрязшей в долгах, следовало бы.

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Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Тег
Газпром
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Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о взыскании активов Газпрома в рамках разбирательства с Нафтогазом Украины. Но мамочке Коболева уже плевать, она своё получила)
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Да в газпроме прогматичные люди. Шо будет выгодно для газпрома, и если в силу обстаятельств,енто будет достижимо .то енти люди и будут робить и к бабке не ходи. Ну буржуины одним словом. А вот нам надо крепко подумать. какие условия предлагать по перекачке газу. Мы транзитеры и,я так понимаю, ими же и хотим остаться. Ну тада и карты в руки нашим адекватам.
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Крымчане подохнут без нашей воды и электричества, СП-1 никогда не построят, Крымского моста никогда не будет - вот вам кастрюлеголовым не надоело наступать на одни и те же грабли? Вы же жили с нами в одной стране (некоторая часть из вас) и должны помнить, что если в России что-то решили, то доведут до конца - не считаясь ни с какими потерями - даже людскими, не говоря уже о финансовых... Укротранзит будет уничтожен - медленно, плавно затягивая намыленную веревку на шее вешаемого, - будут конвульсии, вывалившийся язык, говноотделение в шаровары - НО УКРОТРАНЗИТ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН! И это понятно каждому имеющему хоть одну извилину в башке....
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
andrei andrei, А вода ? КРЫМ ЗАСЫХАЕТ ВСЕМ КОПЕЦ!!!!!! В этом году иссякнут все источники и Путин будет вынужден завозить воду танкерами.... Инфа и100% - бабка Параска из Крыжополя врать не будэ!!!)))))
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andrei andrei
andrei andrei
IGGI IGGI, дебил, Путин 18 марта открыл 2 ТЭЦ в Крыму. Энергообеспеченность Крыма полностью покрыта. Более того, излишки могут уходить в соседние регионы
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