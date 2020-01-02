"Жорсткий тролінг!" Слава Рабинович оцінив претензію Естонії до Росії

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович назвав "жорстким тролінгом" заяву влади Естонії про те, що Тартуський мирний договір 1920 року, за яким частина Ленінградської та Псковської областей РФ належить цій державі, досі є чинним.

"Жорсткий тролінг! Блін, із задоволенням би приєднався до Естонії у складі Ленінградської області!" – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву, зроблену спікером парламенту Естонії у новорічному привітанні.

Нарва, Естонія

Відповідаючи на запитання, чи є в Естонії шанс отримати ці території назад, Рабинович пожартував: "Ага, НАТО їм допоможе". "Ну які в Естонії можуть бути територіальні претензії? Їм би Нарву захистити. Це просто тролінг", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, у новорічному привітанні спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас нагадав Росії про Тартуський мирний договір, від дня підписання якого виповнюється 100 років. Він заявив, що документ досі чинний. Згідно з ним Естонії належала частина Ленінградської та Псковської областей.

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