Живцем згоріли 7 капітанів, 2 герої РФ: розкрилася правда про НП на підводному човні Путіна

Серед загиблих моряків-підводників на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик" у Баренцевому морі були 7 капітанів 1 рангу і 2 герої Росії.

Про це стало відомо за результатами зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу, пише Mash.

Примітно, що в Кремлі замовчують інформацію про судно, називаючи його глибоководним апаратом. Однак, у ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що воно є надсекретним російським атомним підводним човном.

Підводний човен "Лошарик" tehnoomsk.ru

Відзначається, що це судно невеликого розміру (60 метрів), внутрішня конструкція якого складається з серії кулястих елементів, які здатні витримувати тиск, критичний для звичайного човна.

"Лошарик" mash.ru

Свою назву "Лошарик" на честь героя радянського мультфільму вона отримала через послідовність із семи куль, закритих звичайним для човна обтічним корпусом.

Знімок із космосу Фото: hisutton.com

Служать на човні тільки офіцери. Особовий склад – 25 осіб. Спочатку сконструйований для шпигунства і диверсій, човен оснащений ядерним реактором, однак нібито позбавлений озброєння.

"У жовтні 2015 року експерти Пентагону заявили, що "Лошарик" є "диверсійним апаратом". Росіяни можуть використовувати його для установки пристроїв, що руйнують різну підводну інфраструктуру, в першу чергу кабелі зв'язку. У разі глобального конфлікту АС-12 здатна підірвати роботу інтернету, зруйнувавши магістральні кабелі зв'язку між материками", – пише РБК.

В оперативному режимі "Лошарик" пересувається і маневрує, будучи жорстко прикріпленим до днища корабля-матки. Для "Лошарика" mother ship – підводний човен "Белгород" (К -329) – багатофункціональне 172-метрове судно, на озброєнні у якого шість ядерних торпед "Посейдон".

Судно "Белгород" militaryrussia.ru

Відзначається, що будівництво "Лошарика" тривало з 80-х років минулого століття до 2003 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському транспортному судні "Василь Головнін", яке йшло з Антарктиди в Кейптаун, 25 квітня "за дивних обставин" померли два моряки.

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