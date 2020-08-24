Жириновський запропонував Білорусі увійти до складу Росії, а Лукашенка зробити віцепрем'єром

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) запропонував сценарій з входженням Білорусі до складу РФ.

Як написав він у Telegram, Білорусь може увійти до складу Росії в якості шести областей.

При цьому Жириновський пропонує зробити Олександра Лукашенка віцепрем'єром РФ з сільського господарства.

"В іншому випадку його чекає доля Піночета", – зазначив лідер ЛДПР.

За його словами, Росія змушена "вибирати з двох зол".

"Лукашенко набрид білорусам. Але прозахідна опозиція ще гірша. Вони проти Росії, вже говорять англійською і вивішують прапори ЄС. Тому Росії вигідно зберегти Лукашенка, але тільки в новій якості", – додав Жириновський.

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, член Координаційної ради опозиції Білорусі Віталій Римашевський заявив, що новообрана влада країни не повинна займати антиросійську позицію, а також ставити питання про ліквідацію двох військових баз Росії.

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