Жириновський захотів, щоб його поховали на Красній площі: гроші дасть заздалегідь

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив про бажання бути похованим на Красній площі в Москві, праворуч від Леоніда Брежнєва.

Таким "заповітом" про те, де і в який спосіб йому хочеться знайти вічний спокій, він поділився в інтерв'ю RT. Політик підкреслив, що вже чітко розпланував свої похорони.

Зокрема, рішення бути похованим біля першого секретаря ЦК КПРС Жириновський пояснив тим, що він "людина більш правих поглядів".

Водночас російський депутат навіть поділився побажаннями про те, яким повинен бути стіл на його майбутніх поминках, які мають організувати в кожному райцентрі, й підрахував, на яку суму вони обійдуться. До того ж гроші на всі витрати він пообіцяв дати заздалегідь.

"Щоб у кожному нашому районному центрі накрили б стіл і влаштували поминки. 50 тисяч рублів на районний центр, думаю, вистачить – це одна тисяча рублів на людину. 50 осіб сядуть – і на одну тисячу рублів: салатик, перше, друге і двічі по 50 грамів за упокій моєї душі. 50 тисяч рублів помножити на 2400 районних організацій – 120 мільйонів? Я дам ці гроші заздалегідь", – висловився Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що президента Білорусі Олександра Лукашенка може спіткати доля Віктора Януковича.