Жириновський виправдався за роздачу грошей "кріпакам і холопам"

Глава партії ЛДПР Володимир Жириновський виправдався за роздачу грошей "інвалідам та холопам" в центрі Москви.

Прес-секретар скандального політика Олександр Дюпін заявив, що ряд ЗМІ вирвав з контексту і спотворив епізод спілкування Жириновського з людьми.

За його словами, деякі просили Жириновського допомогти матеріально, в чому він "ніколи не відмовляв", тому "ніяких скривджених або ображених цим людей не було".

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Жириновський роздає гроші "кріпаком і холопам" на Красній площі pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL - Лента.ру (@lentaruofficial) 6 січня 2020 р

Володимир Жириновський антикор

Як писав OBOZREVATEL, напередодні також в російському Волгограді місцеві жителі влаштували тисняву через гроші.

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