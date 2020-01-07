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7 січня • оновлено в 22:44
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Жириновський виправдався за роздачу грошей "кріпакам і холопам"

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Глава партії ЛДПР Володимир Жириновський виправдався за роздачу грошей "інвалідам та холопам" в центрі Москви.

Прес-секретар скандального політика Олександр Дюпін заявив, що ряд ЗМІ вирвав з контексту і спотворив епізод спілкування Жириновського з людьми.

За його словами, деякі просили Жириновського допомогти матеріально, в чому він "ніколи не відмовляв", тому "ніяких скривджених або ображених цим людей не було".

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Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні також в російському Волгограді місцеві жителі влаштували тисняву через гроші.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія Москва
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Nemo Александр
Nemo Александр
"...никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было". Конечно, не было. Обычное дело - барин на праздник раздаёт мелочь холопам.
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