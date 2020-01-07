Жириновський виправдався за роздачу грошей "кріпакам і холопам"

Глава партії ЛДПР Володимир Жириновський виправдався за роздачу грошей "інвалідам та холопам" в центрі Москви.
Прес-секретар скандального політика Олександр Дюпін заявив, що ряд ЗМІ вирвав з контексту і спотворив епізод спілкування Жириновського з людьми.
За його словами, деякі просили Жириновського допомогти матеріально, в чому він "ніколи не відмовляв", тому "ніяких скривджених або ображених цим людей не було".
Жириновський роздає гроші "кріпаком і холопам" на Красній площі pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL- Лента.ру (@lentaruofficial) 6 січня 2020 р
Володимир Жириновський
антикор
Як писав OBOZREVATEL, напередодні також в російському Волгограді місцеві жителі влаштували тисняву через гроші.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.