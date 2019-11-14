Жертва могла спати: з'явилися нові деталі звірячого вбивства студентки в Пітері

Російський історик і колишній доцент Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ) Олег Соколов вбив свою студентку-коханку Анастасію Єщенко, коли вона спала.
Таке припущення зробив колишній голова правління Громадського руху "Право на зброю" Ігор Шмельов у коментарі "Комсомольській правді".
За його словами, Соколов чотири рази вистрелив у дівчину з малокаліберної гвинтівки ТОЗ-17, яка може завдати смертельних ран тільки з дуже близької відстані.
"З цієї малокаліберної гвинтівки ТОЗ-17 за бажанням можна вбити людину, але тільки зблизька. Якщо бити впритул і в певні частини тіла, а саме в скроню", – заявив Шмельов.
Олег Соколов, Комсомольська правда
колаж
На думку криміналістів, постріл впритул у скроню може прямо свідчити, що жертва в цю мить навіть не пручалася. Однак точно стверджувати: спала Єщенко під час пострілу чи була без свідомості – неможливо. До того ж, усі рани були в голові студентки. Шансів вижити у неї не було.
Відомо, що після скоєного Соколов деякий час тримав тіло у своєму будинку. Він вирішив розчленувати і позбутися від нього, однак коли намагався викинути в річку Мойку руки жертви, сам впав у воду. Тоді правоохоронці виявили рештки дівчини й почали розслідування.
Анастасія Єщенко та Олег Соколов
Комсомольська правда
Сам Соколов стверджував, що любив 24-річну студентку, але вона була проти його дітей він попереднього шлюбу. Чоловік розповів, що Єщенко накинулася на нього з ножем, а він оборонявся. Версію про самооборону частково підтвердили й адвокати Соколова.
"Ми любили одне одного дуже сильно, хотіли одружитися. Жити щасливо. Але її останнім часом дратували мої діти. Ми втратили контроль над собою. Трапилося нещастя. Такого потоку агресії я ще не бачив. Відьма страшна — напад із ножем (нібито на Соколова – ред.). У моєму житті ніколи близько подібного не траплялося", – заявив на допиті підозрюваний.
Анастасія Єщенко
РІА Новини
Анастасія Єщенко
BBC
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити у річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з малокаліберного обрізу й сховав тіло у своєму будинку.
На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитого ним студентки Єщенко.
Викладач з Пітера, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.
Соколов стверджував, що вистрілив з гвинтівки у дівчину під час сварки через її ревнощі до його дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.
На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.