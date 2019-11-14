Жертва могла спати: з'явилися нові деталі звірячого вбивства студентки в Пітері

Російський історик і колишній доцент Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ) Олег Соколов вбив свою студентку-коханку Анастасію Єщенко, коли вона спала.

Таке припущення зробив колишній голова правління Громадського руху "Право на зброю" Ігор Шмельов у коментарі "Комсомольській правді".

За його словами, Соколов чотири рази вистрелив у дівчину з малокаліберної гвинтівки ТОЗ-17, яка може завдати смертельних ран тільки з дуже близької відстані.

"З цієї малокаліберної гвинтівки ТОЗ-17 за бажанням можна вбити людину, але тільки зблизька. Якщо бити впритул і в певні частини тіла, а саме в скроню", – заявив Шмельов.

Олег Соколов, Комсомольська правда колаж

На думку криміналістів, постріл впритул у скроню може прямо свідчити, що жертва в цю мить навіть не пручалася. Однак точно стверджувати: спала Єщенко під час пострілу чи була без свідомості – неможливо. До того ж, усі рани були в голові студентки. Шансів вижити у неї не було.

Відомо, що після скоєного Соколов деякий час тримав тіло у своєму будинку. Він вирішив розчленувати і позбутися від нього, однак коли намагався викинути в річку Мойку руки жертви, сам впав у воду. Тоді правоохоронці виявили рештки дівчини й почали розслідування.

Анастасія Єщенко та Олег Соколов Комсомольська правда

Сам Соколов стверджував, що любив 24-річну студентку, але вона була проти його дітей він попереднього шлюбу. Чоловік розповів, що Єщенко накинулася на нього з ножем, а він оборонявся. Версію про самооборону частково підтвердили й адвокати Соколова.

"Ми любили одне одного дуже сильно, хотіли одружитися. Жити щасливо. Але її останнім часом дратували мої діти. Ми втратили контроль над собою. Трапилося нещастя. Такого потоку агресії я ще не бачив. Відьма страшна — напад із ножем (нібито на Соколова – ред.). У моєму житті ніколи близько подібного не траплялося", – заявив на допиті підозрюваний.

Анастасія Єщенко РІА Новини

Анастасія Єщенко BBC

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