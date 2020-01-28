Згоріло все обличчя: росіянин підпалив колишню дружину в ТЦ. Відео

У Пермі (Росія) чоловік підпалив колишню дружину прямо на її робочому місці в торговельному центрі.

Інцидент потрапив на камери відеоспостережень. Як повідомлять 360, жінка потрапила до лікарні з опіками до 30% тіла (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як чоловік зайшов в торговий центр, підійшов до прилавка, дістав балончик і оббризкав з нього жінку-продавця. Та вибігла в зал, проте нападник схопив її за волосся і заштовхав в підсобку. Після цього чоловік підпалив свою жертву.

Постраждала, за інформацією Telegram-каналу "Підйом", потрапила в лікарню з обширними опіками. Більш того, у неї повністю обгоріло обличчя. Жінка перебуває в реанімації у важкому стані.

"У неї опік тіла – 35%, все обличчя. Вона у важкому стані в реанімації, але дихає сама. Лікарі не дають ніяких прогнозів, тому що занадто великий опік", – розповіли лікарі.

Також повідомляється, що раніше жінка була одружена з нападником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях чоловік в стані алкогольного сп'яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом з будинком. Дівчина перебуває в лікарні і потребує донорів.

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