"Ляпас українцям!" Спрогнозовано захоплення телеканалів Медведчука

Телеміст з Росією, запланований на телеканалі NewsOne на 12 липня – "пряма провокація з боку держави-агресора і посібників режиму Володимира Путіна в Україні".

"Відмовчуватися в цій ситуації президент Зеленський просто не має права", – заявив OBOZREVATEL громадський і політичний діяч, директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

"Руками Медведчука і його ЗМІ Путін створив ситуацію, безпрограшну для себе. Якщо цей так званий телеміст відбудеться, це буде успішною інформаційною операцією, яка потрібна виключно для впливу на населення України, щоб продемонструвати, що, мовляв, всі проблеми з війною – це не проблеми Російської Федерації – це проблема відсутності прямого діалогу між українцями і росіянами", – підкреслив він.

Володимир Путін в ефірі телеканалу "Росія 1", ілюстрація Цензор.НЕТ

Політик переконаний: телеміст – "це легітимізація прямих переговорів України з державою-агресором і ляпас українському політичному класу, який Медведчук вдало підсадив на свою медіа-голку".

За його оцінками, телеміст не відбудуться. "Для цього зробить все і держава Україна, і українське громадянське суспільство, якщо держава буде нездатна".

На думку Юсова, "кінцевою реакцією має бути відкликання ліцензії у тих так званих медіа, які порушують українські національні інтереси. Нагадаю, є указ президента, який забороняє співпрацю з російськими державними медіа".

Разом з тим він підкреслив: "Остаточну крапку має поставити держава Україна, і президент як гарант Конституції не повинен дистанціюватися від цієї ситуації. В іншому випадку ці телеканали просто будуть захоплені обуреними громадянами. Це буде встановлення справедливості, але за межею правового поля. Тому відмовчуватися в цій ситуації президент Зеленський просто не має права".

Як писав OBOZREVATEL:

12 липня має відбутися телеміст між українським телеканалом NewsOne і російським пропагандистським телеканалом "Росія 1", заради діалогу між народами і миру, як стверджують на NewsOne.

У бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука закликав негайно скликати нараду Ради національної безпеки і оборони.

У блозі OBOZREVATEL військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов заявив: телеміст організовано за вказівкою Кремля.

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