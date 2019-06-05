Зеленський і Путін укладуть нові угоди по Донбасу? У Росії натякнули на "Мінськ-3"

Президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін можуть підписати нові угоди по Донбасу, званими "Мінськ-3".

Саме вони можуть і повинні стати предметом прямих переговорів між двома президентами і стартова концепція тут "за молодим і гнучко мислячим" українським лідером, написав в блозі на OBOZREVATEL російський політтехнолог Станіслав Бєлковський. Але в будь-якому випадку, за його словами, Росію доведеться спокушати якимись поступками.

"Мінські угоди нездійсненні. Вони були формою фіксації нескінченного замороженого конфлікту – за зразком Придністров'я або Північного Кіпру. Україна не може надати спецстатус "Л/ДНР" і провести там вибори за українськими законами – а значить, Росія не передасть їй контроль над кордоном. Саме "Мінськ-3" може і повинен стати предметом прямих переговорів між Зеленським і Путіним. Стартова концепція – за Зеленським, як молодим і гнучко мислячим лідером", – вважає Бєлковський.

Станіслав Бєлковський Ru24ru.net

На його думку, зараз головне – це якісно нова концепція врегулювання конфлікту, яка може бути закріплена угодами "Мінськ-3". Формально спадкоємними по відношенню до "Мінськ-2", але де-факто має визначити зовсім інший сценарій досягнення миру.

"Ясно, що від питань тотального обміну полоненими, амністії і т.п., так чи інакше, нікуди не дітися. У будь-якому випадку, Росію доведеться спокушати перспективою часткового зняття європейських санкцій в разі реінтеграції ОРДЛО в Україну в рамках "Мінська-3". Це для російської еліти дуже важливо. Питання можна вирішити до закінчення першої каденції Зеленського. Хоча гарантій немає – дуже багато залежить від скривдженого на Захід Володимира Путіна", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников пояснив, чому Зеленський не поступиться Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.