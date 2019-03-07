"Зелені виродки за живим щитом": у Росії військові зганьбилися привітанням із 8 березня. Фото

У російському Єкатеринбурзі військовослужбовці влаштували в метро фотосесію з балеринами в якості привітання жінкам із 8 березня.

На кадрах, із яких зробили листівки і подарували офіцерам та їхнім родинам, спробували показати контраст "жорсткого і ніжного", передає місцеве видання "Облгазета.ру".

Знімки вирішили зробити в нічний час на станції метро "Ботанічна". Військові в бойовому екіпіруванні зі зброєю в руках позували з дівчатами з колективу сучасної хореографії "Лабораторія Танцю", цілячись прямо в камеру з автоматів.

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фото: Варвара Іванова

Фотосесія викликала шквал критики в мережі. Користувачі підкреслили, що задумка знімків виглядає так, ніби "зелені чоловічки" прикрилися представницями слабкової статі.

"Сховалися за спинами жінок", "Живий щит", "Попереду йдуть балерини, а ззаду ми. І нехай тільки спробують стріляти", "Гібридні зелені ввічливі виродки за живим щитом із цивільних жінок", – прокоментували в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-нардеп Валерій Івасюк закликав скасувати 8 березня і зробити свято, присвячене рівноправності жінок.

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