Здав 1600 радянських шпигунів: в мережі спливла історія найуспішнішого американського агента

Спеціальний агент ЦРУ Дмитро Поляков передав західній розвідці більше 20 ящиків з секретними документами і здав 1600 агентів радянських спецслужб. Він 25 років працював в радянському ГРУ, ставши одним з найуспішніших "кротів" в історії.

Про безпрецедентний подвиг Полякова, відомого під псевдонімом "Бурбон", розповів "Рамблер". Будучи ветераном Другої Світової війни, кавалером орденів Червоної Зірки і Вітчизняної війни, Поляков демобілізувався в званні майора і після успішного навчання на курсах Генштабу СРСР, був направлений на службу в ГРУ, де почалася його кар'єра розвідника.

Дмитро Поляков

Причиною, через яку Поляков став працювати на ГРУ, стала злочинна жадібність радянської розвідки. У 60-х роках, коли він працював в США, в представництві Радянського Союзу в Військово-штабному комітеті Організації Об'єднаних Націй, у Полякова захворів тримісячний син. Дитині була потрібна термінова операція, яка коштувала 400 доларів, але в ГРУ йому відмовили в допомозі.

Незабаром після цього, в 1961 році Поляков зв'язався з агентом ФБР, запропонувавши свої послуги. Спочатку він здав Бюро декількох шифрувальників, які працювали під прикриттям в радянських представництвах в Америці. Вдруге Поляков передав інформацію про п'ятдесят агентів ГРУ і КДБ, які діяли в США. Згодом він не тільки повідомляв в ФБР інформацію про нелегальних агентів радянської розвідки, але і передавав секретні документи, які згодом використовувалися американцями в якості навчальних посібників.

Через рік успішної співпраці з ФБР, Дмитро Поляков почав працювати на ЦРУ. З Центральним Розвідувальним Управлінням агент, під псевдонімом "Бурбон", співпрацював аж до 1986 року. Поляков поставляв в США інформацію про численні агентів і операціях ГРУ, викрадав і переправляв в Штати різні секретні документи. Однією з найбільш успішних його операцій стала доставка в Америку телефонних довідників Генштабу СРСР і ГРУ.

Дмитро Поляков на суді архівне фото

У липні 1986 року Дмитро Поляков був розкритий. Радянській розвідці це вдалося тільки завдяки завербованому ними американському "кроту". Агент був заарештований, і після швидкого суду засуджений до розстрілу. Дмитра Полякова стратили навесні 1988 року, незважаючи на те, що навіть президент США Рональд Рейган просив про його помилування.

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