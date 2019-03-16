"Застій, стагнація і калюжа": з'явився невтішний прогноз для економіки РФ

Після жорсткого економічного падіння Росії в 14-15 роках економіка країни перебуває в жахливому застої і стагнації, а різні санкції останніх років приземлили її в калюжу.

І якщо президент РФ Володимир Путін ризикне анексувати іще якусь частину України або ввести війська у Білорусь — США без коливань відключать SWIFT і введуть ембарго проти російських енергоресурсів, написав в блозі на OBOZREVATEL фінансист Слава Рабинович.

"Обмеження останніх років приземлили економіку РФ у в'язку калюжу. Доларовий ВВП розполовинений, курс рубля теж, а т.з. "зростання" економічне знаходиться або в жорстко негативній зоні або навколо нуля. Настала рецесія і стагнація. І якщо Путін вирішить анексувати Україну або введе умовні танки в умовний Мінськ чи в умовний Будапешт, США відключать SWIFT, заборонять розрахунки в доларах і введуть ембарго проти російських енергоресурсів", — вважає Рабинович.

Російський рубль

На його думку, половина держбанків РФ і так під різними санкціями і навіть в разі статус-кво їх будуть тільки посилювати.

"Тиск на оточення Путіна триватиме. Так само посилюватимуть персональні санкції. І це не антиросійські заходи, як кажуть члени путінської ОЗУ Лавров і Шойгу. Навпаки вони захищають інтереси як Росії, так і її громадян. Антипутінські санкції спрямовані проти кримінальної банди злочинців, які захопили і узурпували владу в РФ", — підсумував фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Палата представників Конгресу США прийняла відразу 4 законопроекти, спрямовані проти уряду Росії і особисто президента Володимира Путіна.

Тим самим конгресмени перейшли до більш радикальних дій — дозволили розвідці перевірити активи глави РФ, заборонили керівництву США визнавати Крим російським, а також згадали про злочин росрежиму щодо Бориса Нємцова.

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