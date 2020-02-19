"Зашквар": росіяни "заклювали" показушну дружбу Путіна та Собчак. Відео

У середу, 19 лютого, в Санкт-Петербурзі (Росія) президент РФ Володимир Путін під час зустрічі потиснув руку телеведучій Ксенії Собчак.

Вони обидва зустрілися на відкритті пам'ятника першому меру міста Анатолію Собчаку. Відео опубліковане в Twitter "Кремлівський пул РІА".

Також на заході біля Путіна стояла вдова Собчака, член Ради Федерації від Тиви Людмила Нарусова.

Путін і Собчак

Раніше Путін разом з Нарусова поклав до підніжжя пам'ятника букет червоних троянд. Собчак поклала квіти трохи пізніше, окремо від них.

Нагадаємо, що в 2018 році Собчак брала участь у виборах президента РФ і набрала 1,68% голосів, посівши четверте місце.

Додамо, що користувачі мережі не оцінили такий вітальний жест.

"Тьху, бл*ть", "Путін – президент всієї багатогранної країни, в тому числі і мерзенних опозиціонерів", "Зашквар", "Це багатьом не сподобається", "А чого Нарусова так веселиться на могилі свого чоловіка?" – обурювалися в коментарях.

Зустріч Путіна і Ксенії Собчак pic.twitter.com/mfkIkOLWvd - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Скрішот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін поскаржився жительці Санкт-Петербурга на свою зарплату.

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