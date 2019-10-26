Запускати треба 2 дні: зброя "Судного дня" Путіна виявилася провальною

Російська балістична ракета підводного човна Р-30 "Булава-30" виявилася "критично небоєздатною" через відсутність здатності проходити через лід.

На це звернув увагу на своїй сторінці в LiveJournal військовий експерт Максим Климов.

За його словами, пуск Р-30 "Булава-30" з атомного підводного човна (АПЧ) проекту 955 ( "Борей") вимагає "чистих і великих ополонок". "Пошук таких вимагає досить тривалого часу, що є несумісним із забезпеченням високої ракетної готовності морських стратегічних ядерних сил (МСЯС)", – запевнив експерт.

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Так, за розрахунками Климова, якщо головнокомандувач все ж віддасть наказ запустити свою зброю "Судного дня" з-під льоду, виконаний він буде мінімум через день-два після того, як АПЛ знайде ополонку. Таку проблему з хваленою ракетою військовий назвав "нонсенсом".

Експерт також звернув увагу на ряд нестиковок у заявах офіційних осіб. Так, командування Збройних сил не раз оголошувало про використання під час навчань "Булави", однак на практиці вона так і не застосовувалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімов знайшов недолік ще в одній зброї "Судного дня" – російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон", за його словами, небезпечний і для самої Росії.

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