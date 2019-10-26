Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 17:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Запускати треба 2 дні: зброя "Судного дня" Путіна виявилася провальною

3.2т Читати матеріал російською

Російська балістична ракета підводного човна Р-30 "Булава-30" виявилася "критично небоєздатною" через відсутність здатності проходити через лід.

На це звернув увагу на своїй сторінці в LiveJournal військовий експерт Максим Климов.

За його словами, пуск Р-30 "Булава-30" з атомного підводного човна (АПЧ) проекту 955 ( "Борей") вимагає "чистих і великих ополонок". "Пошук таких вимагає досить тривалого часу, що є несумісним із забезпеченням високої ракетної готовності морських стратегічних ядерних сил (МСЯС)", – запевнив експерт.

Новини
Цілком таємно: Росія спустила на воду зброю "Судного дня". Відео

Зброя "Судного дня" Путіна виявилася провальною

Зброя "Судного дня" Путіна виявилася провальною

Газета.Ру

Так, за розрахунками Климова, якщо головнокомандувач все ж віддасть наказ запустити свою зброю "Судного дня" з-під льоду, виконаний він буде мінімум через день-два після того, як АПЛ знайде ополонку. Таку проблему з хваленою ракетою військовий назвав "нонсенсом".

Експерт також звернув увагу на ряд нестиковок у заявах офіційних осіб. Так, командування Збройних сил не раз оголошувало про використання під час навчань "Булави", однак на практиці вона так і не застосовувалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімов знайшов недолік ще в одній зброї "Судного дня" – російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон", за його словами, небезпечний і для самої Росії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
0
15
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза пробили очередное дно. Ребята, вы вообще, где этих экспертов берете????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бухгалтер Борис, Тут все вирус Гудковой подхватили...Тупизма налицо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы и вот такие вота эксперты вам тута целый день динь делень)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Сироткин Андрюха, на обглядывателе много ой, все такие эхсперты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
военный эксперт напоминает мне ушлепка медовара))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel