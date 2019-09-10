Замінить Захарову? В Росії розповіли про несподіване рішення в кар'єрі няші-Поклонської

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії і колишній "прокурор" тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська може замінити Марію Захарову на посаді прес-секретаря російського МЗС.

Про це пише російський телеграм-канал Майстер пера. За їх словами, Поклонську готують до зовнішньополітичної кар'єри, і її нинішній перехід до комітету з міжнародних справ Держдуми тому доказ.

"Вінцем кар'єри Поклонської може стати місце Марії Захарової в МЗС РФ. Кремль вступає в стан трансферу, виникає доцільність змінити обличчя відомства, а потім і оскал Захарової. Миловидна Поклонська виглядає куди більш виграшно, коли стоїть завдання замість жовен і сарказму показати Заходу жіночність Росії", – вважають там.

Марія Захарова та Наталія Поклонська Правда.ру

Однак при цьому, за словами авторів каналу, Поклонська має волю і характер, але при необхідності може проявляти і сталеві нотки.

"Так, у Поклонської немає за плечима МДІМС, її освіта в Харківському юридичному специфічна, але вона легко навчається і, як показує практика, пристойно справляється з покладеними на неї непрофільними завданнями. Їй вже ставлять грамотну дипломатичну мову. Рокировка буде, але не відразу", – підсумували там.

Скрін-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі рознесли звіт по обстріл на Донбасі, який надала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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