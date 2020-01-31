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31 січня • оновлено в 07:28
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Замерзла, стоячи на колінах: з'явилися моторошні деталі про загибель туристів на перевалі Дятлова

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Одна з членів таємниче загиблої групи Ігоря Дятлова Людмила Дубініна замерзла на смерть, стоячи на колінах.

У такій позі її відкопала пошукова група. Про це повідомили пошуковики-сучасники дятловцев Петро Бартоломей, Володимир Аскінадзі і Владислав Карелін, передає "Комсомольская правда".

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"Розкопали Дубініну. Вона лежала грудьми на кам'яному уступі, стоячи на колінах, і голова була на руках. А коли обкопували її голову, з'явилося ще три голови загиблих туристів", – розповів Володимир Аскінадзі.

Дізнатися правду про загибель групи в 1959 році не представлялося можливим. Докопатися до істини намагався батько Рустема Слободіна, про що розповіла сестра загиблого.

"Папа пішов в обком партії, йому сказали: "Ви краще мовчіть і не дізнавайтеся нічого, інакше втратите партквиток", – повідомила Людмила Моргунова.

Загибель групи Дятлова

Загибель групи Дятлова

Архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в загибелі групи туристів на перевалі Дятлова не було ніякої містики. Головна причина трагедії нібито криється в поганій організації походу.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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