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"Закінчаться до 2050 року": в РПЦ пригрозили Росії вимиранням

6.7тЧитати матеріал російською

До 2050 року на території РФ повністю зникнуть росіяни, а на їх місце прийдуть інші нації, чия народжуваність вища у кілька разів.

Таке попередження озвучив священнослужитель РПЦ, голова патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов в ефірі радіо "Говорить Москва".

"Мусульмани народжують більше дітей. Не татари, а саме кавказці. У чеченців по вісім осіб дітей і у інгушів. Росіяни закінчаться до 2050 року. Тут будуть жити інші народи зовсім: чеченці, інгуші, араби", – сказав він.

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Дмитро Смирнов

Дмитро Смирнов

Девятка.ру

Подібну заява протоієрей озвучив у відповідь на слова глави Ради муфтіїв Росії Равіля Гайнутдіна про те, що через 15 років майже 30% населення Росії будуть мусульманами.

Смирнов погодився і запевнив, що змінити ситуацію неможливо. "Уже пізно", – підсумував церковник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти НАТО оприлюднили дослідження, згідно з яким кількість жителів Росії до 2035 року скоротиться приблизно на 11 мільйонів.

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Місце
Росія
Теги
Новини РосіїРПЦ
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Швидше б вже кацапи всі вимерли
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3
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
про китайцев поп забыл упомянуть
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
Господи, ну какие же вы убогие...
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5
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Пигин Макс, убогий ты рашанец присмотрись на улицах вокруг себя, скоро такие как ты вымрут вместе с твоей проклятой империей
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